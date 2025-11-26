وزارة الشباب تنفذ محاضرة حول الذكاء العاطفي بكلية علوم الرياضة بنات بالجزيرة

نُفذت وزارة الشباب والرياضة محاضرة توعوية بعنوان "الذكاء العاطفي"، بحضور ما يزيد عن 100 طالبة من كلية علوم الرياضة بنات بالجزيرة.



وتطرقت المحاضرة إلى مجموعة من المحاور التي تهدف إلى رفع وعي الطالبات بمفاهيم الصحة النفسية، من بينها:

مفهوم الذكاء العاطفي و تعريف المشاعر ودورها في السلوك الإنساني وكيفية التعامل مع المشاعر والأفكار والوعي بالمشاعر والتعبير عنها وإدارتها بشكل مناسب .

وتأتي هذه الفعالية ضمن سلسلة من البرامج التثقيفية التي ينفذها مكتب "فن إدارة الحياة" في الجامعات ومراكز الشباب لرفع مستوى الوعي النفسي والاجتماعي، والمساهمة في بناء شخصية متوازنة قادره على التفاعل الإيجابي مع مختلف مواقف الحياة.

ويأتي تنفيذ هذه البرامج تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بتكثيف المبادرات المعنية بالتوعية النفسية والسلوكية بالتعاون مع وزارة التعليم العالي، دعماً لبناء جيل واعٍ وقادر على مواجهة تحديات العصر وتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.