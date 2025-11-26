العدلية.. صابرين تكشف عن قصة مسلسلها الجديد

كشفت الفنانة صابرين عن عمل درامي جديد تعمل عليه حاليًا ويحمل اسم “العدلية”، مشيرة إلى أنه يتناول سيرة أول قارئة قرآن في مصر.

وكشفت صابرين في تصريحات لها مع برنامج ET بالعربي من مهرجان شرم الشيخ للمسرح عن قصة حبها مع زوجها المنتج عامر الصباح.

وقال الثنائي إن قصتهما قائمة على الدعم والتفاهم والاحترام، من دون أي مصالح.



خلال اللقاء قالت صابرين إن زوجها يدعمها في كل خطواتها المهنية، خصوصًا مشاركتها في لجنة التحكيم بالمهرجان هذا العام، وهي تجربة تعيشها للمرة الأولى.



وشرحت أنها كانت تحاول إقناعه بالسفر معها، لكنه فاجأها بدعم صريح: “بيقولّي روحي… أنا مش رايحة فسحة، رايحة شغل. وهو بصراحة بيشجعني يقولي اعملي كده وده حلو قوي” وأضافت أن عامر محب كبير للمسرح ويحرص دائمًا على اصطحابها إلى العروض خلال زياراتهما إلى لندن.

‎على هامش الحديث عن حياتهما الخاصة، أكدت صابرين أن نجاح الزواج مرتبط بالحب الحقيقي بعيدًا عن أي مصلحة: “لازم الجواز يتم من غير أي مصالح… لازم كل واحد فينا يعطي للثاني”

‎عامر أكمل: “ولازم يحب الشخص اللي هيتجوزها… من غير أي حاجة”. أما صابرين، فمزحت معه بردّها الشهير كلما عبّر عن حبه علنًا: “مش عايزة أقول كده يا عامر عشان ما نتحسدش”.وتوقفت عند فكرة النضوج، معتبرة أن العمر والتجارب يمنحان العلاقة عمقًا أكبر: “لو كنا اتجوزنا وإحنا صغيرين، معرفش كان هيحصل إيه… بس دلوقتي إحنا أكثر نضوجًا وأكثر عمقًا للحياة”.



وعن أكثر أدوار صابرين التي أحبّها، قال عامر إنه معجب بكل أعمالها، لكن مسلسل “بنات الباشا” كان الأقرب له مؤخرًا: “عجبني قوي فعلاً… فعلاً قوي”