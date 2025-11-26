" ل - 2 " .. لوحة سيارة مميزة بـ 800 ألف جنيه

طرحت بوابة مرور مصر الإلكترونية، عددًا من اللوحات المميزة داخل المُزايدة التي تتم إلكترونيًا عبر البوابة الرسمية لمرور مصر.

ومن ضمن اللوحات التي تتم عليها المُزايدة لوحة تحمل رقم (ل- 2) ووصل سعرها حتى الآن لـ 800 ألف جنيه ، وينتهي المزايدة عليها يوم 29 -11-2024.

وأتاحت بوابة مرور مصر الإلكترونية الدخول فى المُزايدة على اللوحات ذات الأرقام المميزة للسيارات.

خطوات المزايدة على اللوحات المميزة: