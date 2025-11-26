الجيش السوداني يتقدم في كردفان.. هل ستنجح سياسة شد الأطراف؟.. تفاصيل

أكد محمد إبراهيم، مراسل "القاهرة الإخبارية" في الخرطوم، أن التطورات الميدانية في إقليم كردفان تشهد تصعيدًا لافتًا، ولا سيما في ولاية شمال كردفان، حيث أصبحت المناطق الواقعة غرب مدينة الأبيض من أكثر المناطق نشاطاً ميدانياً.

وأوضح أن مواجهات عنيفة تدور هناك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، وسط عمليات كر وفر بين الطرفين. كما أشار إلى أن توقيت الاشتباكات في مختلف مناطق الإقليم بات متزامناً، وهو ما قد يدل على لجوء الجيش إلى ما سياسة شد الأطراف، حيث تستدعي قوات الدعم السريع مجموعات من مقاتليها لمساندة عناصرها في مناطق اشتداد المواجهات، الأمر الذي ساهم في عرقلة تقدمها داخل إقليم كردفان.

وأضاف في تصريحات مع الإعلامية أميمة تمام، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هذه الاستراتيجية يبدو أنها آتت ثمارها، خاصة في ظل ما وصفه بتقدم واضح للجيش السوداني في بعض مناطق الإقليم.

وفي ولاية غرب كردفان، وتحديداً في مدينة بابنوسة، تشهد المدينة مواجهات متقطعة أدت إلى خلوّها تقريباً من المواطنين بعد موجات نزوح واسعة باتجاه مدن الإقليم، لا سيما مدينة المجلد ومدينة الفولة، عاصمة الولاية، مشيرًا، إلى أن تلك المناطق باتت تستقبل أعدادًا كبيرة من النازحين الفارين من حدة الاشتباكات.

وفي ولاية جنوب كردفان، أوضح مراسل "القاهرة الإخبارية" أن مدينة الدلنج تشهد حصاراً خانقاً تفرضه قوات الدعم السريع والحركة الشعبية المتحالفة معها، مما تسبب في أوضاع إنسانية صعبة للغاية للمدنيين داخل المدينة.