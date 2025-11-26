محمد صالح: النتائج الأولية تعكس وعي الناخبين ودور الدولة في ضمان انتخابات نزيهة

أكد محمد مجدي صالح، القيادي بحزب حماة الوطن وأمين الحزب بمدينة الشيخ زايد، أن تحليل النتائج الأولية لانتخابات مجلس النواب يوضح أن الشارع المصري أصبح أكثر وعيًا وإدراكًا لقيمة صوته، وأن المنافسة الجادة التي شهدتها الدوائر المختلفة تعبّر عن حيوية المشهد السياسي وتطوره.

وأوضح صالح أن وزارة الداخلية لعبت دورًا محوريًا ومحترفًا في تأمين العملية الانتخابية والتصدي الفوري لأي خروقات أو محاولات لعرقلة التصويت، مؤكدًا أن التواجد الأمني المنظم منح المواطنين الثقة والقدرة على الإدلاء بأصواتهم في أجواء مستقرة وآمنة.

وأشار إلى أن جماعة الإخوان لم تتوقف – كالعادة – عن محاولات تشويه أي استحقاق انتخابي؛ سواء عبر نشر الشائعات أو تزييف الحقائق على منصات التواصل، إلا أن وعي المواطنين وتوثيق الجهات المعنية لكل مراحل العملية الانتخابية أفشل تلك المحاولات تمامًا.

كما أشاد صالح بـ الاستجابة السريعة والمهنية للهيئة الوطنية للانتخابات تجاه كل الشكاوى التي وردت إليها، مؤكدًا أن تعاملها الفوري مع الملاحظات عزز من نزاهة العملية وقطع الطريق على أي تشكيك في مصداقيتها.

وأكد أن فوز عدد من أحزاب المعارضة والمستقلين ووجود مرشحين في جولات الإعادة يعكس أن المنافسة كانت مفتوحة ونزيهة، وأن صوت المواطن لم يكن موجَّهًا، بل كان معبّرًا عن إرادته الحرة ورغبته في اختيار من يمثّله فعليًا.

واختتم صالح تصريحه بالتأكيد على أن عملية الفرز تمت بكل شفافية دون تسجيل أي مشاكل تُذكر، وهو ما يرسخ ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة، ويؤكد أن مصر تسير بثبات نحو تعزيز المسار الديمقراطي وإتاحة الفرصة لكل القوى السياسية للعمل في مناخ عادل وواضح.