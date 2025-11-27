قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حريق وإصابة عمال.. طائرة مسيرة تستهدف حقل غاز في العراق
أحب حياتي التلفزيونية.. آخر ما نشرته الإعلامية هبة الزياد قبل وفاتها
عرضوا أغاني عربية.. هاكرز يخترقون شاشات محطات الحافلات في إسرائيل
بدون إنسانية.. ماذا قال عمرو السوليه عن طريقة تعامل فايلر؟
البابا تواضروس: زيارتي للنمسا تستغرق أسبوعا للمتابعة الصحية والصلاة في قداسين
لاسارتي مكنش مستوعب.. عمرو السوليه يكشف كواليس خماسية صن داونز أمام الأهلي
10 أوقات يستجاب فيها الدعاء.. لا تفوت فرصة الإجابة
تحديد هوية المشتبه به في إطلاق النار أمام البيت الأبيض
دون مقدمات أو أمراض.. مصادر تكشف سبب وفاة الإعلامية هبة الزياد
البابا تواضروس: الله ضابط الحياة.. والرضا يمنح السعادة ويتطلب "طول الأناة"
خلال اجتماع الأربعاء.. البابا تواضروس يهنئ ببدء صوم الميلاد | صور
بعد رحيلها المفاجئ.. ماذا قالت رئيسة قناة الشمس عن هبة الزياد؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

خبير استراتيجي: بريطانيا ما زالت تستفيد من الإخوان وتوظفها وفق رؤيتها

بريطانيا
بريطانيا
هاني حسين

قال محمد مصطفى أبو شامة، مدير المنتدى الاستراتيجي للفكر والحوار، إن من الصعب أن تسير بريطانيا مع الولايات المتحدة في ما يتعلق بالتعامل مع جماعة الإخوان، لافتًا إلى أن لندن تمثل الحاضن الأهم للجماعة منذ سنوات، وتمنح العديد من قياداتها حق اللجوء السياسي وتتيح لهم ممارسة أنشطتهم بشكل واسع، موضحا أن لبريطانيا ارتباطات تاريخية ومصالح خاصة تجعلها مستمرة في توظيف الجماعة لخدمة أهدافها.

وأضاف أبو شامة، خلال مداخلة على قناة "القاهرة الإخبارية"، ويقدمه الإعلامي كمال ماضي، أن حذّر الرئيس إيمانويل ماكرون من خطورة تنامي نفوذ الإخوان داخل المجتمع الفرنسي، واعتبرهم تهديدًا للتماسك الوطني، متوقعا أن يقود هذا التحرك الداخلي إلى خطوات أوسع على مستوى الاتحاد الأوروبي، خاصة في ظل انتشار الجماعة في عدة دول أوروبية وتنامي القلق من نشاطها.

كما أشار إلى أن بعض الدول مثل النمسا اتخذت بالفعل قرارات ضد الإخوان خلال الفترة الماضية، ما يعكس حالة استفاقة أوروبية تتشكل تدريجيًا.

وفي سياق متصل، علّق أبو شامة على حيثيات القرار التنفيذي الأمريكي الأخير، معتبرًا أنه قد يستدعي تصويبًا عربيًا من الدول التي سبقت في اعتبار الجماعة تهديدًا، مثل مصر والسعودية والإمارات، مشيرا إلى أن ربط الإدارة الأمريكية بين قرارها والأحداث التي تلت السابع من أكتوبر 2023، وربطها ببعض أعمال المقاومة، يمثل – برأيه – خطوة شديدة الخطورة قد تسهم في تعزيز شعبية الجماعة بدلاً من الحد منها.

بريطانيا الاخوان اخبار التوك شو جماعة الاخوان الجماعة الإرهابية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هبة الزياد

وفاة الاعلامية هبة الزياد بشكل مفاجئ

فيروس

رعب عالمي بسبب فيروس ماربورج.. الصحة تكشف حقيقة ظهوره بمصر وتحرك عاجل من التعليم

فيروس

مش موجود في مصر وأعراضه تبدأ بسخونية ثم نزيف.. تصريحات تهم المصريين عن فيروس ماربورج

رمضان صبحي

رشوان لـ صدى البلد: إيقاف رمضان صبحي 4 سنوات نهائى .. والفيدرالية لن تفيده .. واللاعب تجاهل تحذير الوادا

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الجريدة الرسمية تنشر قرارا جمهوريا جديدا

اعراض فيروس ماربوج

يسبب الوفاة في7 أيام.. أعراض فيروس ماربوج القاتل

حالة الطقس

تحذير عاجل من الأرصاد: أمطار رعدية وشبورة على هذه المناطق والطرق

رمضان صبحي

رسميًا.. إيقاف رمضان صبحي 4 سنوات بسبب المنشطات

ترشيحاتنا

رمضان صبحي

طارق الجنايني يتضامن مع رمضان صبحي: لو شفت حد شمتان فيه هزعله جامد

عمر خيرت

بعد تعرضه لوعكة صحية.. عمر خيرت يطمئن جمهوره ويوجه رسالة مؤثرة

رضوى الشربيني

ردها ذكي.. رضوى الشربيني تعلق على شائعة اعتزال شيرين عبد الوهاب

بالصور

هنا الزاهد تثير الجدل بفستان ملفت فى آخر ظهور لها

هنا الزاهد تثير الجدل بفستان ملفت فى اخر ظهور لها
هنا الزاهد تثير الجدل بفستان ملفت فى اخر ظهور لها
هنا الزاهد تثير الجدل بفستان ملفت فى اخر ظهور لها

فيروس ماربورج.. إرشادات عامة للوقاية في المدارس

فيروس «ماربورج» إرشادات عامة للوقاية داخل المدرسة للوقاية
فيروس «ماربورج» إرشادات عامة للوقاية داخل المدرسة للوقاية
فيروس «ماربورج» إرشادات عامة للوقاية داخل المدرسة للوقاية

سيتروين تكشف عن السيارة الأحادية التي ستحمل ألوانها ببطولة فورمولا إي

سيارة سيتروين
سيارة سيتروين
سيارة سيتروين

بعد انتشار الأنفلونزا الموسمية.. مشروب لعلاج البرد بسرعة

مشروبات لعلاج البرد
مشروبات لعلاج البرد
مشروبات لعلاج البرد

فيديو

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي

ليلة نجوم بشرم الشيخ… يسرا وإلهام شاهين في أبرز لحظات افتتاح الدورة العاشرة

فوائد القرنفل

فص واحد.. معجزة القرنفل اليومية

ايتن عامر

بعد تصريحات صادمة من والدة شيماء جمال.. أيتن عامر ترد بقوة وتنفي علاقتها بالمتهم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

المزيد