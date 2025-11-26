استشاري الطب النفسي: ظاهرة التحر.ش بالأطفال موجودة منذ فترة طويلة ولم تزدد محليا

قالت الدكتورة دينا نعوم استشاري الطب النفسي، إنّ قضية الأطفال الواقعة في مرحلة رياض الأطفال ليست حادثة منفصلة، بل تمثل جزءاً من ظاهرة موجودة منذ فترة طويلة، مشيرة إلى أن الظاهرة لم تزداد محلياً، ولكن وسائل التواصل الاجتماعي والتكنولوجيا الحديثة جعلت التفاصيل أكثر وضوحاً للمتابعين.

وأضاف في حواره ببرنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أن أكبر مشكلة تكمن في كون الأطفال في المدارس، حيث يشعر الطفل بالأمان التام ويثق في المحيطين به، بعكس الشارع الذي يكون الطفل فيه أكثر حذراً من الغرباء.

وتابعت، أن الأطفال في هذا العمر لا يمتلكون القدرة الطبيعية على التصرف أو الدفاع عن أنفسهم عند مواجهة خطر مفاجئ، وأن الجهاز العصبي لديهم قد يضعهم في حالة تجميد واستسلام أمام التهديد، وهو رد فعل طبيعي للجسم لا يعني الضعف أو الخوف، بل استجابة عصبية تمنعهم من التفاعل.

وشددت د. نعوم على أن الأطفال غالباً يحاولون تبرير ما حدث لهم بأعذار صغيرة، مثل "كان بيهزر"، أو "حاولت أن أضايقه"، وذلك نتيجة عدم قدرتهم على فهم أو التعبير عن الألم النفسي والجسدي الذي تعرضوا له.

وأشارت إلى أن هذه الثغرة في شعور الأمان تجعل حماية الأطفال أكثر تعقيداً، وتستدعي إجراءات دقيقة لضمان سلامتهم في المدارس ومراكز الرعاية.



