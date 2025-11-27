قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
التخطيط : الدولة نفذت أكثر من 60 إصلاحا لتحقيق الاستقرار الاقتصادي
أدعية للحماية من الحوادث وموت الفجأة .. رددها دائما يحفظك الله
اكتمال النصاب القانوني لانعقاد اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد الكرة
الأهلي يختتم تدريباته اليوم بملعب «مولاي الحسن» استعدادًا لمواجهة الجيش الملكي
النيابة العامة تنظم دورات تدريبية لأعضائها حول التصدي لجرائم العنف ضد المرأة
القاهرة تستضيف منتدى الاتحاد من أجل المتوسط وقمة الرؤساء بمجلس النواب لمناقشة التعاون الإقليمي
محاضرة لتوروب مع لاعبي الأهلي قبل مواجهة الجيش الملكي
«معلومات الوزراء» يستعرض أبرز الفرص ومتطلبات النجاح في مجال صناعات الأغذية والمشروبات
حمدي فتحي لـ رمضان صبحي بعد إيقافه بسبب المنشطات: «ربنا يهونها عليك يا حبيبي»
سعر الذهب صباح اليوم الخميس 27-11-2025
الاحتلال يواصل عدوانه على محافظة طوباس الفلسطينية لليوم الثاني على التوالي
الثالثة فجرا.. كواليس الإفراج عن أم مكة بعد سداد 100 ألف جنيه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

المفوضية الأوروبية: 5 مليارات يورو لتمويل المهارات ضمن برنامج إيراسموس بلس

المفوضية الأوروبية
المفوضية الأوروبية
أ ش أ

أعلنت المفوضية الأوروبية، فتح باب التقدّم لبرنامج "إيراسموس بلس" أو / Erasmus+/ لعام 2026، مطلقة فرص تمويل جديدة في مجالات التعليم والتدريب والشباب والرياضة داخل أوروبا وخارجها بإجمالي تمويل ضخم يتخطى ال5 مليارات يورو.


وذكرت المفوضية، في بيان اليوم /الخميس/ - أن الاتحاد الأوروبي يعتزم من خلال هذا التمويل مواصلة الاستثمار في تطوير المهارات والتعليم المواطني عبر برامج التنقّل والتعاون العابرة للحدود .. وأكدت أن البرنامج العلمي التابع للكتلة الأوروبية يواصل دعمه التقليدي للتنقّل والتعاون بين المؤسسات التعليمية، حيث سيشهد عام 2026 تعزيز الشراكات وحركة التبادل في قطاع المدارس، بما يساعد المؤسسات على اختبار وتطبيق أساليب تعليم مبتكرة تُسهم في بناء المهارات الأساسية وتعزز جهود الاتحاد الأوروبي في المشاركة المدنية والديمقراطية وترسيخ القيم المشتركة.


وأضاف البيان، أن البرنامج يتماشى في أهدافه مع استراتيجية اتحاد المهارات "Union of Skills" التي تهدف إلى تطوير المهارات لتعزيز فرص العمل النوعية ودعم التعلّم مدى الحياة وزيادة القدرة على التكيف والمرونة.


وتابع أن "إيراسموس بلس" يستمر في دعم أولوياته الرئيسية، والتي تشمل تعزيز الشمول والتحوّل الرقمي والأخضر وتشجيع المشاركة الديمقراطية كما سيواصل البرنامج تقديم الدعم للمتعلمين والمعلمين الأوكرانيين داخل أوكرانيا، وكذلك للمقيمين منهم في دول الاتحاد الأوروبي أو الدول المرتبطة بالبرنامج.


ومن المتوقع أن يوفّر نداء 2026 فرص تنقّل تعليمي لما يقارب 1,275,000 مشارك، إضافة إلى دعم أكثر من 100 ألف مؤسسة مشاركة في مشروعات إيراسموس بلس، تشمل الجامعات والمدارس ومراكز التدريب المهني والشركات والمنظمات الشبابية والرياضية داخل الدول الأعضاء، كما يمكن للمؤسسات التعليمية أو التدريبية أو الشبابية أو الرياضية، مثل المدارس والجامعات ومراكز التدريب المهني والمنظمات غير الحكومية، التقدّم بطلب للحصول على تمويل إيراسموس بلس.. حسب البيان.

المفوضية الأوروبية برنامج إيراسموس بلس مجالات التعليم والتدريب تمويل ضخم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هبة الزياد

وفاة الاعلامية هبة الزياد بشكل مفاجئ

هبة الزياد

دون مقدمات أو أمراض.. مصادر تكشف سبب وفاة الإعلامية هبة الزياد

هبة الزياد

سبب وفاة هبة الزياد بشكل مفاجئ.. تفاصيل

هبة الزيادة

بعد وفاتها بشكل مفاجئ.. من هي الإعلامية الراحلة هبة الزياد؟

عداد الكهرباء

باق 3 أيام.. تحذيرات لأصحاب عداد الكهرباء القديم

فيروس «ماربورج» إرشادات عامة للوقاية داخل المدرسة للوقاية

فيروس ماربورج.. إرشادات عامة للوقاية في المدارس

هبه الزياد

أحب حياتي التلفزيونية.. آخر ما نشرته الإعلامية هبة الزياد قبل وفاتها

البيض

البانيه رخص.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم الخميس

ترشيحاتنا

الدعاء

حكمة الله فى امتحان عباده بابتلاء .. الأزهر للفتوى يوضح

مفتي الهند ورئيس وزراء ماليزيا

ملتقى دولي لختم صحيح مسلم بمشاركة مفتي الهند

علي جمعة

علي جمعة: التكامل بين الناس هو أساس السكينة والمودة وعمارة الأرض

بالصور

بعد وفاة الإعلامية هبة الزياد أثناء النوم.. أسباب صادمة وراء الموت المفاجئ ليلًا

وفاة الإعلامية هبة الزياد أثناء النوم
وفاة الإعلامية هبة الزياد أثناء النوم
وفاة الإعلامية هبة الزياد أثناء النوم

القوات المسلحة ووزارة الاتصالات تحتفلان بتخريج أولى دورات برنامج ICC المكثف للمجندين في مجال التعهيد|صور

القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الاتصالات تحتفل بتخريج الدورة الأولى من برنامج التدريب المكثفICC للمجندين في مجال التعهيد
القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الاتصالات تحتفل بتخريج الدورة الأولى من برنامج التدريب المكثفICC للمجندين في مجال التعهيد
القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الاتصالات تحتفل بتخريج الدورة الأولى من برنامج التدريب المكثفICC للمجندين في مجال التعهيد

للشغل والمدرسة.. عمل فطائر الجبنة السريعة

طريقة عمل فطاير بالجبنة
طريقة عمل فطاير بالجبنة
طريقة عمل فطاير بالجبنة

حسب موقعك.. مواقيت الصلاة اليوم الخميس 27 نوفمبر

مواقيت الصلاة اليوم الخميس
مواقيت الصلاة اليوم الخميس
مواقيت الصلاة اليوم الخميس

فيديو

القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الاتصالات تحتفل بتخريج الدورة الأولى من برنامج التدريب المكثفICC للمجندين في مجال التعهيد

القوات المسلحة ووزارة الاتصالات تحتفلان بتخريج أولى دورات برنامج ICC المكثف للمجندين في مجال التعهيد|صور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

المزيد