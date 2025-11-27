المفوضية الأوروبية: 5 مليارات يورو لتمويل المهارات ضمن برنامج إيراسموس بلس

أعلنت المفوضية الأوروبية، فتح باب التقدّم لبرنامج "إيراسموس بلس" أو / Erasmus+/ لعام 2026، مطلقة فرص تمويل جديدة في مجالات التعليم والتدريب والشباب والرياضة داخل أوروبا وخارجها بإجمالي تمويل ضخم يتخطى ال5 مليارات يورو.



وذكرت المفوضية، في بيان اليوم /الخميس/ - أن الاتحاد الأوروبي يعتزم من خلال هذا التمويل مواصلة الاستثمار في تطوير المهارات والتعليم المواطني عبر برامج التنقّل والتعاون العابرة للحدود .. وأكدت أن البرنامج العلمي التابع للكتلة الأوروبية يواصل دعمه التقليدي للتنقّل والتعاون بين المؤسسات التعليمية، حيث سيشهد عام 2026 تعزيز الشراكات وحركة التبادل في قطاع المدارس، بما يساعد المؤسسات على اختبار وتطبيق أساليب تعليم مبتكرة تُسهم في بناء المهارات الأساسية وتعزز جهود الاتحاد الأوروبي في المشاركة المدنية والديمقراطية وترسيخ القيم المشتركة.



وأضاف البيان، أن البرنامج يتماشى في أهدافه مع استراتيجية اتحاد المهارات "Union of Skills" التي تهدف إلى تطوير المهارات لتعزيز فرص العمل النوعية ودعم التعلّم مدى الحياة وزيادة القدرة على التكيف والمرونة.



وتابع أن "إيراسموس بلس" يستمر في دعم أولوياته الرئيسية، والتي تشمل تعزيز الشمول والتحوّل الرقمي والأخضر وتشجيع المشاركة الديمقراطية كما سيواصل البرنامج تقديم الدعم للمتعلمين والمعلمين الأوكرانيين داخل أوكرانيا، وكذلك للمقيمين منهم في دول الاتحاد الأوروبي أو الدول المرتبطة بالبرنامج.



ومن المتوقع أن يوفّر نداء 2026 فرص تنقّل تعليمي لما يقارب 1,275,000 مشارك، إضافة إلى دعم أكثر من 100 ألف مؤسسة مشاركة في مشروعات إيراسموس بلس، تشمل الجامعات والمدارس ومراكز التدريب المهني والشركات والمنظمات الشبابية والرياضية داخل الدول الأعضاء، كما يمكن للمؤسسات التعليمية أو التدريبية أو الشبابية أو الرياضية، مثل المدارس والجامعات ومراكز التدريب المهني والمنظمات غير الحكومية، التقدّم بطلب للحصول على تمويل إيراسموس بلس.. حسب البيان.