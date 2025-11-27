إزالة 504 حالة تعدٍ بأسوان ضمن المرحلة الثالثة من الموجة الـ27

أعطى اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان تعليماته لرؤساء المراكز والمدن بتكثيف الجهود لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة ، والأراضى الزراعية ضمن المرحلة الثالثة من الموجه الـ 27 ، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى حيث تم حتى الآن إزالة 504 حالة تعدى بمساحة وصلت إلى 417 ألف و 235 م2 .

وشدد المحافظ على الإستمرار على نفس المستوى من الأداء ، على أن يتم بالتوازى إزالة الحالات التى تستكمل إجراءات تقنين أوضاعها على المنظومة الإلكترونية ، وأيضاً التعديات على أراضى الدولة خارج المنظومة ، وحالات تعدى تم إزالتها خارج المستهدف ، وحالات تعدى تم رصدها عبر منظومة المتغيرات المكانية .

إزالة التعديات

وفى هذا الصدد قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيادة إبراهيم سليمان بإزالة 26 حالة تعدى بمساحة 6460 بنطاق حى جنوب ، بمشاركة قوات الأمن المركزى ، ونواب رئيس المدينة ، مدعمين بالمعدات الثقيلة .

فيما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بقيادة عاطف كامل بإزالة 7 حالات تعدى بمساحة 2232 م2 بنطاق قرى وادى الصعايدة والقنان وذلك وسط مشاركة للأجهزة الأمنية ، وممثلى جهات الولاية المختصة ، والعاملين والفنيين بالوحدة المحلية مدعمين بالمعدات الثقيلة .

وفى نفس السياق إستكملت المحليات أعمالها بتنظيم حملات مكبرة إستهدفت إزالة التعديات ، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين .