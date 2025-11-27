بعد القضاء بإعدامها .. محكمة بنجلاديشية تقضي بحبس الشيخة حسينة 21 عاما

قضت إحدى محاكم بنجلاديش حكماً بالسجن 21 عاماً على رئيسة الوزراء السابقة الشيخة حسينة في ثلاثة ملفات فساد.

ودانت محكمة في دكا برئاسة القاضي عبد الله المأمون حسينة (78 عاماً) بالاستحواذ بصورة غير قانونية على أراض في ضواحي أكبر مدن بنجلادش، في ختام محاكمة جرت غيابياً.

وعند النطق بالحكم ، أعلن القاضي أن "سلوك رئيسة الوزراء يكشف عن ميل متواصل إلى الفساد، يغذيه شعور بالإفلات من العقاب وصلاحيات غير محدودة وطمع واضح بالأملاك العامة".

كما أصدر القاضي نفسه حكما على ابنها وابنتها، بالسجن خمس سنوات في الملفات ذاتها.



ويُشار إلى أن المحكمة أصدرت، الأسبوع الماضي، حكما بالإعدام على الشيخة حسينة - والتي حكمت بنجلاديش بيد من حديد منذ العام 2009- لإدانتها بارتكاب جرائم ضد الإنسانية لإصدارها الأوامر إلى قوات الأمن بإطلاق النار على المتظاهرين خلال الانتفاضة الطلابية التي أطاحتها في أغسطس 2024.

ومن جانبها نفت حسينة - الموجودة خارج البلاد- أن تكون أعطت مثل هذه الأوامر، منددة بـ"دوافع سياسية" خلف الحكم.

ويُشار إلى أن 1400 قتيل على الأقل معظمهم مدنيون سقطوا أنذاك بحسب الأمم المتحدة، خلال تلك الاحتجاجات الشعبية التي قادها طلاب وأجبرت حسينة على الاستقالة ومغادرة البلد في 5 أغسطس 2024 لتلجأ إلى الهند المجاورة بعد 15 عاماً من إمساكها مقاليد السلطة.

وبعد صدور حكم الإعدام بحقها، توجهت دكا بطلب تسليمها إلى نيودلهي التي أبلغت ، أن الطلب "قيد الدرس".



