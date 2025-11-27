حملة تموينية مكثفة في قليوب تضبط 12 مخالفة داخل المخابز

شنت مديرية تموين القليوبية حملة تفتيشية مفاجئة على عدد من المخابز في نطاق مركز ومدينة قليوب، تنفيذًا لتوجيهات وزارة التموين ومحافظة القليوبية بتشديد الرقابة على الأسواق وكافة الأنشطة التموينية، وضمان التزام المخابز بالقرارات المنظمة لمنظومة الخبز المدعم.

تحرير 12 مخالفة تموينية داخل مخابز بدائرة قليوب.

تفاصيل المخالفات جاءت كالتالي:

3 مخالفات لإنتاج خبز ناقص الوزن

مخالفة واحدة لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات

2 مخالفتان لعدم وجود ميزان صالح للاستخدام

5 مخالفات لعدم نظافة أدوات العجن

مخالفة واحدة لعدم إعطاء بون الصرف للمواطنين

الحملة جاءت تنفيذًا للتوجيهات الصادرة من الدكتور شريف فاروق وزير التموين، والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، وبناءً على تعليمات الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بالقليوبية، الذي أكد ضرورة مواجهة أي تلاعب بمنظومة الدعم واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وتواصل مديرية التموين بالقليوبية تكثيف الحملات المفاجئة على المخابز والأسواق، لضمان جودة الخبز وصحة المستهلك، والتصدي لأي مخالفات تمس حقوق المواطنين.

كما دعت المديرية المواطنين إلى الإبلاغ عن أي شكاوى عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء من خلال الخط الساخن 16528 أو الموقع الإلكتروني www.shakwa.eg لضمان سرعة التعامل مع الشكاوى وحلها.