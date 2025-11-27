حملة تموينية مفاجئة بالقناطر تضبط 20 مخالفة داخل المخابز

شهدت مناطق القناطر الخيرية حملة رقابية مفاجئة استهدفت المخابز البلدية، وذلك تنفيذا لتوجيهات وزارة التموين ومحافظة القليوبية بتشديد الرقابة على الأنشطة التجارية وضمان التزام المخابز بالضوابط القانونية المنظمة لمنظومة الخبز المدعم.



ضبط 20 مخالفة تموينية داخل المخابز بنطاق القناطر الخيرية.

شملت المخالفات:

إنتاج خبز ناقص الوزن

خبز غير مطابق للمواصفات

عدم وجود ميزان صالح للاستخدام

عدم وجود قائمة تشغيل للمخبز

عدم نظافة أدوات العجن

عدم إعطاء بون الصرف للمواطنين

الحملة شملت مناطق المنيرة – كفر عليم – عزبة سعد شديد – عزبة علام – كفر الشرفة، وجاءت بإشراف إدارة الرقابة التموينية بالمديرية، تنفيذًا لتعليمات الدكتور شريف فاروق وزير التموين، والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، وتوجيهات الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بالقليوبية.

وأكد وكيل الوزارة أن المديرية مستمرة في فرض الانضباط داخل الأسواق والمخابز، ولن تتهاون مع أي مخالفات تمس حقوق المواطنين أو تهدد جودة الخبز المدعم، مشددًا على أن حماية المستهلك مسؤولية وطنية تُمارسها الدولة بكل أدواتها الرقابية.

ودعت مديرية التموين المواطنين إلى الإبلاغ عن أي شكاوى عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء من خلال الخط الساخن 16528 أو الموقع الإلكتروني www.shakwa.eg، مؤكدة سرعة فحص الشكاوى والعمل على حلها.



