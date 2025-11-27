حملة مفاجئة بشرق شبرا الخيمة تضبط 10 مخالفات بالمخابز والأنشطة التجارية

شهد حي شرق شبرا الخيمة حملة رقابية مفاجئة استهدفت المخابز وعددًا من الأنشطة التجارية، تنفيذًا لتوجيهات وزارة التموين ومحافظة القليوبية بتكثيف الرقابة على الأسواق وضمان الالتزام الكامل بالقوانين المنظمة للعمل التمويني.





6 مخالفات تموينية داخل المخابز شملت:

إنتاج خبز ناقص الوزن

غلق خلال مواعيد العمل الرسمية دون إذن

عدم نظافة أدوات العجن

4 محاضر جنح لعدم الإعلان عن الأسعار داخل أنشطة تجارية متنوعة، منها:

سوبر ماركت

محل عطارة

مطعم فول وفلافل

الحملة نُفذت اليوم الخميس 27 نوفمبر 2025 بنطاق دائرة إدارة تموين حي شرق شبرا الخيمة، وذلك تنفيذًا لتعليمات الدكتور شريف فاروق وزير التموين، والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، وتوجيهات الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بالقليوبية.

وأكد وكيل الوزارة استمرار الحملات التموينية المكثفة لضبط الأسواق ومنع أي تلاعب بالدعم أو إضرار بصحة المواطنين، مع اتخاذ إجراءات قانونية رادعة بحق المخالفين، حفاظًا على حقوق المواطنين والمال العام.

ودعت مديرية التموين المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، من خلال الخط الساخن 16528 أو موقع www.shakwa.eg لضمان سرعة فحص الشكاوى والتعامل معها.