قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نجاة الصغيرة .. صور لافتة لـ قيثارة الغناء العربي | والمكالمة المثيرة لـ لا تكذبي
بعد قرار وزيرة التضامن.. آخر موعد لسداد رسوم حج الجمعيات الأهلية
تجديد 5 سنوات .. قرار عاجل بشأن المعلمين المكلفين بوظيفة مدير مدرسة
20 صورة لاحتفال فريق عمل السرايا الصفرا بأول يوم بروفات | شاهد
المرشد الأعلى بإيران: الولايات المتحدة تكبدت مزيدا من الخسائر في حرب الـ 12 يوما
تباين فى أسعار اللحوم البلدية والمستوردة اليوم الخميس 25 نوفمبر 2025
بكري: لم يعجبني حديث مصطفى الفقي عن العوار الدستوري للانتخابات
من حلم إلى واقع .. مصر تطلق أكبر مشروع ربط بري في أفريقيا
مصطفى بكري: المرحلة الثانية من انتخابات النواب نزيهة وشفافة جدا
الصحة تشارك بقوة في معرض الأسبوع الكويتي السادس عشر بمصر
موعد صرف مرتبات ديسمبر 2025 للقطاعين العام والخاص بـ قرار المالية
البرتغال بطلا لكأس العالم للناشئين على حساب النمسا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

مفتي الجمهورية: الفتوى مسؤولية كبرى تتطلب علمًا وتأصيلاً وفهمًا دقيقًا لواقع الناس

الدكتور نظير محمد عياد
الدكتور نظير محمد عياد
محمد صبري عبد الرحيم

شهد الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، اليوم الخميس، فعاليات ختام الدورة التدريبية «مهارات صياغة الفتوى الشرعية»، التي نظمها مركز التدريب بدار الإفتاء المصرية للباحثين الشرعيين وأمناء الفتوى، والتي تأتي في إطار خطة الدار المستمرة لتأهيل كوادر بحثية قادرة على التعامل مع القضايا المستجدة وصياغة الفتوى وفق منهجية علمية رصينة تراعي مقاصد الشريعة ومتطلبات الواقع المعاصر.

 تطوير القدرات العلمية

وأشاد المفتي، خلال كلمته بما أظهره المتدربون من جدية والتزام طوال فترة البرنامج، مؤكدًا أن تطوير القدرات العلمية للعاملين في الحقل الإفتائي يمثل عنصرًا محوريًا في ضبط منهج الفتوى، مثمنًا الجهود التي يبذلها مركز التدريب في إعداد وتأهيل الكوادر الإفتائية وإسهامه في تحسين منظومة العمل داخل الدار، بما يعزّز رسالتها في نشر الوعي الديني الرشيد وتقديم خدمة إفتائية دقيقة ومنضبطة.

الصياغة العلمية للفتوى

كما أكد أن دار الإفتاء المصرية ماضية في تنفيذ خططها الرامية إلى بناء وتأهيل كوادر قادرة على الاجتهاد الرشيد والتعامل مع قضايا العصر بمنهجية علمية متوازنة، مشددًا على أهمية الصياغة العلمية للفتوى، إذ هي مسؤولية كبرى تتطلب علمًا وتأصيلاً وفهمًا دقيقًا لواقع الناس.

صياغة الفتوى عملية دقيقة

 وبين أن الجمع بين التكوين الأكاديمي الراسخ والانخراط العملي يشكّل بيئة خصبة لصناعة مفكرين ومفتين متميزين قادرين على خدمة المجتمع والارتقاء بمستوى الخطاب الديني، موضحًا أن صياغة الفتوى عملية دقيقة تُترجم الفهم الفقهي إلى كلام واضح ومنضبط، وتساعد المستفتي على العمل بها دون اضطراب، مؤكّدًا أن المفتي يمثل «صوت العلم الشرعي» في المجتمع.

واختتم كلمته، بأن الشباب يمثلون ركيزة أساسية لمستقبل المؤسسات الدينية، وأن نجاح العمل الإفتائي يتطلب العلم الراسخ، والفهم العميق، والقدرة على التعبير الدقيق، وفي ختام الفعالية، حرص فضيلة مفتي الجمهورية على التقاط الصور التذكارية مع المتدربين ومنحهم شهادات اجتياز الدورة؛ تقديرًا لجهودهم والتزامهم خلال فترة التدريب.

مفتي الجمهورية مهارات صياغة الفتوى الشرعية مركز التدريب الارتقاء بمنظومة الأداء الإفتائي مقاصد الشريعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

لمدة 3 أشهر.. تحويلات مرورية جديدة بشارع الهرم

والدة شيماء جمال

3ملايين جنيه وعجلين.. طلبات محامي أيمن حجاج من والدة شيماء جمال

وزير التربية والتعليم

التعليم تنفي رفع الغياب بالمدارس وتحويل الدراسة لأونلاين لحماية الطلاب من فيروس ماربورج

سعر استمارة البطاقة الشخصية

من 50 لـ 800 جنيه.. سعر استمارة البطاقة الشخصية 2025

أرشيفية

هخلصلك عليه.. اعترافات صادمة لسيدة اغتصـ.ـبها سائق بعد تهديدها بقـ.ـتل طفلها

والدة شيماء جمال

شتيمة وتهديد .. مُحاكمة والدة شيماء جمال 15 يناير لسب مُحاميي خصومها

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

رئيس الوزراء يكشف لـ صدى البلد حقيقة إنتشار الفيروسات التنفسية بمصر

تامر حسني

بعد تعافيه من المرض.. تامر حسني يتبرع بأجره في حفله بقصر عابدين 20 ديسمبر

بالصور

20 صورة لاحتفال فريق عمل السرايا الصفرا بأول يوم بروفات | شاهد

فيلم السرايا الصفرا
فيلم السرايا الصفرا
فيلم السرايا الصفرا

توابل سحرية تقلّل الغازات في الكرنب والقرنبيط

توابل تقلل الغازات الناتجة من الكرنب والقرنبيط
توابل تقلل الغازات الناتجة من الكرنب والقرنبيط
توابل تقلل الغازات الناتجة من الكرنب والقرنبيط

أفضل مشروبات تمدك بفيتامين د .. طرق سهلة لتعزيز صحتك

مشروبات غنية بفيتامين د
مشروبات غنية بفيتامين د
مشروبات غنية بفيتامين د

علامات لا تتجاهلها.. أبرز أعراض انسداد الشرايين

أعراض انسداد الشرايين
أعراض انسداد الشرايين
أعراض انسداد الشرايين

فيديو

جنات مع الشاب الحسن عادل

في أول تعاون فني.. الحسن عادل وجنات يطرحان دويتو "الليلة حلوة" بإطلالة مرحة

وفاة هبة الزياد

رحيل مفاجئ يهز الإعلام.. من هي هبة الزياد؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

المزيد