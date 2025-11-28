قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
باقي ساعات.. تحذيرات لأصحاب عداد الكهرباء القديم
سفير موسكو بلندن: مصادرة الأصول الروسية في بريطانيا سرقة
دعاء يوم الجمعة للرزق والبركة .. أجمل الأدعية المستجابة
تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري.. وزير الخارجية يلتقي نظيره الأردني في برشلونة
أوروبا تجهز ردودا سيبرانية ومناورات لمواجهة حرب روسيا الهجينة
لو مادفعتش هنقطع الكهرباء.. حقيقة تلك الرسالة
أوكرانيا: لن نوافق على التنازل عن الأراضي لإنهاء الحرب مع روسيا
سببان لنفاد رصيد عداد الكهرباء مسبوق الدفع
الأمين العام للتعاون الإسلامي يشيد بالدور الريادي لمصر في دعم العمل المشترك
سوريا.. تبادل إطلاق نار وقصف مدفعي خلال عملية إسرائيلية في ريف دمشق
موعد صرف معاشات شهر ديسمبر 2025
ما أثر الزواج على الذمة المالية للزوجة؟.. الإفتاء توضح
أخبار البلد

قطاع التعليم والطلاب بجامعة عين شمس يطلق مهرجان الإسماعيلية الأول للمقيمين بالمدن الجامعية

حسام الفقي

تطلق جامعة عين شمس اليوم الجمعة الموافق 28 نوفمبر فعاليات المهرجان الترفيهي الأول لطلاب الجامعة المقيمين بالمدن الجامعية للعام الجامعي 2025/2026، إلي مدينة الإسماعيلية بمشاركة نحو 1000 طالب وطالبة من مختلف كليات الجامعة.

يأتي تنظيم المهرجان تنفيذًا لتوجيهات الأستاذ الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة، بضرورة توسيع قاعدة المشاركة في الرحلات والفعاليات الترفيهية لطلاب المدن الجامعية، بما يشمل الطلاب والطالبات والفروع الخارجية ، وذلك في إطار حرص الجامعة على توفير الدعم الكامل لطلابها وتشجيعهم على الانخراط في الأنشطة الاجتماعية، والثقافية، والرياضية، والفنية.

يقام المهرجان بتنسيق وإشراف إدارى الأستاذ إبراهيم سعيد حمزة أمين الجامعة المساعد لقطاع التعليم والطلاب، حيث يستضيف فندق جولدن جويل الإسماعيلية خلال فعاليات اليوم أكثر من ألف طالب وطالبة من أبناء الجامعة، ليستمتعوا بالطبيعة الخلابة للمدينة وبالمناظر المميزة لقناة السويس، في أجواء تهدف إلى الترفيه وتخفيف الضغوط الدراسية وتعزيز أواصر الصداقة والتفاعل الإيجابي بين الطلاب.

ويحرص قطاع التعليم والطلاب على تنظيم هذه الفعاليات باستمرار انطلاقًا من التزام الجامعة بتوفير بيئة تعليمية متكاملة تجمع بين الدراسة والأنشطة الهادفة.

جامعة عين شمس فعاليات المهرجان الترفيهي الأول طلاب الجامعة المقيمين بالمدن الجامعية

هبة الزياد

كانت عاملة رجيم.. والدة هبة الزياد تكشف لأول مرة سبب الوفاة

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية ونشاط للرياح

الانفلونزا الجديدة

بعد انتشارها بقوة.. أعراض الانفلونزا الجديدة

حالة الطقس

الأرصاد: 6 ساعات حاسمة تتطلب الحذر على طرق السفر... ومفاجأة في الجنوب

رمضان صبحي

بسبب قضيته | إجراء مفاجئ في بيراميدز يخص رمضان صبحي

الاستعلام عن سبب إيقاف بطاقة التموين وخطوات إعادة التفعيل 2025

فيروس ماربورج

أسباب الإصابة بفيروس ماربورج وطرق انتشاره

بيراميدز

خبير لوائح يحسم الجدل حول سحب لقب دوري أبطال أفريقيا من بيراميدز

ممدوح عيد رئيس نادي بيراميدز

الثلاثاء المقبل..رئيس نادي بيراميدز أمام النيابة لتزوير قيد الناشئين

أرشيفية

النيابة العامة تعقد حلقة نقاشية حول التوازن بين سلامة المريض وحقوق الأطقم الطبية

حبس

حبس 5 أشخاص لقيامهم بغسـل 50 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى النصب والاحتيال

بالصور

أبرز 10 معلومات عن بشرى محمد… من الشهرة إلى الرحيل المفاجئ

تصفيق حاد لـ”سكرين” وإشادات ببطل “قبل انتهاء العالم بدقيقة” في ثاني أيام مهرجان شرم الشيخ للمسرح

فيديو

وفاة التونسية بشرى محمد

صدمة في الوسط الفني.. رحيل بشرى محمد بعد صراع مع المرض

اروى جودة

فرح مصري وآخر إيطالي.. أروى جودة تحتفل بزفافها مرتين‎

جزء من الفيديو

تداول فيديو حول إهـانة طلاب لمعلمة بالإسكندرية.. والتعليم تبدأ التحقيق

