محافظ أسوان يتابع مشروعات رصف الطرق بمركز نصر النوبة

تابع اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة ومديرية الطرق لتنفيذ خطة الرصف بالطرق الرئيسية والداخلية من أجل تحقيق السيولة المرورية المطلوبة.

ويأتى ذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بضرورة تلبية مطالب وإحتياجات المواطنين فى كافة القطاعات الخدمية ، وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

رصف الطرق

ولفت المحافظ إلى أنه بالتوازى مع ذلك يتم تنفيذ الخطة العامة للرصف داخل القرى المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " ، وأيضاً المشروعات المدرجة بالخطة الإستثمارية وذلك بمختلف المراكز والمدن.

ومن جانبه أوضح المهندس محمد فتحى مدير عام مديرية الطرق بأنه بناءاً على تعليمات محافظ أسوان تم التنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة بقيادة محمد عبد العزيز لإستكمال تنفيذ مشروعات رصف الطرق ضمن الخطة الإستثمارية للعام المالى 2025/2026 ، والمخصص لها مبلغ 23 مليون و 300 جنهي ، ومدة المشروع 6 أشهر تنتهى فى 31 يناير القادم .

وأشار إلى أن الأعمال الجارى تنفيذها تشمل طريق مستشفى نصر النوبة المركزى ، والعديد من مداخل القرى والشوارع ، مع تركيب الأنترلوك بالعديد من الشوارع الداخلية وذلك لتحقيق السيولة المرورية لحركة المواطنين والمركبات ، وخلق متنفس حضارى وحيوى وبيئة نظيفة .