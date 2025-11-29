قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ضي التعافي يكسر ظلام الإدمان.. رحلة شفاء شاب من المخدرات في سوهاج
تعليق مثير من الغندور على إصابة تريزيجيه بمقذوفات جماهير الملكي المغربي
ارتفاع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 29-11-2025
جرعة مخدر تهدم عش الزوجية.. عشرينية ترفع دعوى طلاق للضرر في سوهاج
تنتهي 1ديسمبر.. فرصة للتقديم في برنامج زمالة الدكتوراة بهونج كونج
خلل برمجي.. شركات طيران باليابان وأستراليا ونيوزيلندا تلغي عدة رحلات جوية
جبالي يلقي كلمة أمام الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط اليوم
مواعيد القطارات من أسوان إلى القاهرة اليوم السبت 29-11-2025
10دقائق في المطبخ.. وصفات صحية سريعة على طريقة المشاهير
كيف تبدأ الدعاء؟.. 4 خطوات تستجاب بها الدعوة وتكون أقرب للقبول
جوتيريش يدعو لإنهاء الاحتلال غير القانوني للأراضي الفلسطينية
رسميا.. الفائزون فى انتخابات نادي سموحة وتشكيل مجلس الإدارة الجديد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مواعيد القطارات من أسوان إلى القاهرة اليوم السبت 29-11-2025

مواعيد القطارات
مواعيد القطارات

ينشر صدى البلد مواعيد القطارات من أسوان إلى القاهرة اليوم السبت : 29-11-2025، والتى تتنوع فيها رحلات القطارات التي تنطلق من أسوان إلى القاهرة وفقاً لنوع القطار.

ويفضل الكثيرون القطارات المكيفة مثل الإسباني أو الروسي التي تقدم رحلة سريعة ومريحة إلى محافظات الصعيد مثل إدفو والأقصر وقنا وسوهاج.

أما بالنسبة للمسافرين إلى القاهرة، فيفضلون استقلال قطارات الـVIP، أو قطارات النوم، أو قطار التالجو، وذلك لسرعتها وراحة رحلاتها مقارنة بباقي القطارات.

وتتميز هذه القطارات بوقفات أقل في المحطات، مما يقلل من زمن الرحلة ويزيد من الراحة.

مواعيد قطارات الـ VIP

قطار رقم 2011 VIP أسوان القاهرة موعد قيامه الساعة 5.15 ويصل الساعة 18.00

قطار رقم 981 VIP أسوان القاهرة موعد قيامه الساعة 5.30 صباحا ويصل الساعة 19.35 .

قطار رقم 983 VIP أسوان القاهرة موعد قيامه الساعة 7.30 صباحا ويصل 21.40 .

قطار رقم 997 VIP أسوان القاهرة موعد قيامه الساعة 20.45 مساء.

مواعيد القطارات

تتوافر تذاكر قطارات الـVIP في درجتين، الأولى والثانية.

مواعيد قطار التالجو

قطار رقم 2031 أسوان القاهرة (تالجو) موعد قيامه الساعة 19.00 عصرا.

تتوافر تذاكر قطار التالجو في الدرجتين الأولى والثانية.

مواعيد قطارات النوم

قطار رقم 87 / نوم / أسوان القاهرة موعد قيامه الساعة 17.15 .

قطار رقم 83 / نوم أسوان القاهرة موعد قيامه الساعة 16.20 .

قطار رقم 1089: 19:40 مساءً

قطار رقم 1087: 8:15 مساءً

مواعيد قطارات متنوعة

قطار رقم 81 أسوان القاهرة (تهوية ديناميكية) موعد قيامه الساعة 4.30

قطار رقم 1013 أسوان القاهرة (روسى) موعد قيامه الساعة 13.30 ويصل 3.55.

قطار رقم 1015 أسوان الإسكندرية (تهوية) موعد قيامه الساعة 17.30 عصرا.

قطار رقم 2009 أسوان القاهرة (اسبانى مطور) موعد قيامه الساعة 18.10

قطار رقم 187 السد العالى أسوان القاهرة (تهوية) موعد قيامه الساعة 18.30 مساء.

قطار رقم 1011 أسوان القاهرة (تهوية) موعد قيامه الساعة 23.20 مساء.

قطار رقم 91 السد العالى أسوان القاهرة (تهوية) موعد قيامه الساعة 22.40 مساء.

 تتوافر تذاكر قطار النوم بنظام الكابينة، التي تحتوي على سريرين، وتقدم الوجبات للمسافرين.

وتشهد محطة القطارات توافد للمواطنين لحجز تذاكر القطارات المتعددة، وفقًا للجداول الزمنية التي أقرتها هيئة السكة الحديد بشأن مواعيد السفر، فضلًا عن العائدين من المحافظات الأخرى. 

وتوافد العديد من المواطنين على محطة قطارات أسوان من سكان المراكز والتي تشمل دراو وكوم أمبو وإدفو، لشراء التذاكر بمحطة قطارات أسوان، للتنقل عبر الرحلات المتجهة داخل حدود المحافظة سواء المتجهة إلى مراكز إدفو وكوم أمبو ودراو. 

اسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التموين

رابط متاح الآن.. خطوات ضم الزوجة والأبناء على بطاقة التموين

ابنة محمد هنيدي

محمد هنيدي يحتفل بعقد قران ابنته فريدة في أجواء عائلية

الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن

مش تمثيل.. التضامن تستجيب لـ"كارثة طبيعية" بـ 4 إجراءات على أرض الواقع

أسعار الذهب اليوم

ارتفاع جديد في أسعار الذهب .. الجرام يقفز 70 جنيهًا دفعة واحدة

شاب صيني

شاب صيني يشكر الداخلية بعد ضبط المتهم بالنصب عليه في 40 ألف دولار

قراءة فاتحة ابن عمرو أديب

عمرو أديب ولميس الحديدي يحتفلان بخطوبة ابنهما| صور

الارصاد الجوية

الأرصاد تكشف تفاصيل حالة طقس اليوم السبت 29-11-2025

هيثم أحمد

صاحب تريند أنتش وأجري بين السجن والشارع | كيف انتهى بـ “هيثم” متسولًا بعد اتهامه بالسرقة؟ القصة الكاملة للغز تشرده

ترشيحاتنا

وزير إعلام سوريا

وزير إعلام سوريا :دمشق لن تسمح للاحتلال بفرض واقع يستهدف النيل من سيادتها

إيرباص A320

إيزي جِت: إنجاز التحديث البرمجي لعدد كبير من طائرات إيرباص A320

رئيس كولومبيا

كولومبيا تفجر المفاجأة: تعاوننا الاستخباراتي مع الـCIA لم يتوقف

بالصور

10دقائق في المطبخ.. وصفات صحية سريعة على طريقة المشاهير

تحدي 10 دقائق في المطبخ.. وصفات صحية على طريقة المشاهير
تحدي 10 دقائق في المطبخ.. وصفات صحية على طريقة المشاهير
تحدي 10 دقائق في المطبخ.. وصفات صحية على طريقة المشاهير

احترس.. أطعمة يجب تجنبها بحسب تريند التغذية العالمى لهذه الأسباب

أحترس أطعمة عليك تجنبها لهذه الأسباب
أحترس أطعمة عليك تجنبها لهذه الأسباب
أحترس أطعمة عليك تجنبها لهذه الأسباب

أطعمة ترفع المناعة في الشتاء.. وصفات سهلة التحضير بمطبخ المنزل

شوربة الدجاج بالخضار
شوربة الدجاج بالخضار
شوربة الدجاج بالخضار

طاقة مستمرة.. أشهر وجبات الإفطار السريعة لـ مشاهير الرياضة قبل التدريب

وجبات الإفطار السريعة التي يعتمدها مشاهير الرياضة قبل التدريب
وجبات الإفطار السريعة التي يعتمدها مشاهير الرياضة قبل التدريب
وجبات الإفطار السريعة التي يعتمدها مشاهير الرياضة قبل التدريب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

المزيد