خبير تكنولوجيا يحذر من فقدان ملايين الوظائف بسبب الذكاء الاصطناعي

حذر الدكتور مصطفى ثابت، أستاذ الحاسب الآلي ونظم المعلومات بجامعة الفيوم، من التأثيرات الكبيرة للذكاء الاصطناعي على سوق العمل العالمي، مؤكدًا صحة التحذيرات التي أطلقها رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور بشأن احتمالية فقدان أكثر من نصف مليار وظيفة خلال السنوات المقبلة.

وقال ثابت، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، إن التطور السريع في تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي بدأ يحل محل العديد من الوظائف في مجالات المحاسبة وخدمة العملاء والبرمجة والترجمة والتحليل والتسويق وبعض الوظائف الطبية والقانونية.

وأشار إلى أن تقارير مؤسسات دولية، بينها مؤسسة ماكنزي الأمريكية، تؤكد أن ملايين الوظائف عالميًا معرضة للإلغاء أو التغيير الجذري بفعل التحول الرقمي المتسارع.

وأضاف ثابت أن التحذيرات تعكس واقعًا جديدًا يتطلب استعدادًا حكوميًا ومجتمعيًا، موضحًا أن الذكاء الاصطناعي رغم مخاطره يمكن أن يخلق فرصًا جديدة من خلال مشروعات تكنولوجية مبتكرة وخفض تكاليف الإنتاج.

وأكد أن التجارب الدولية في مواجهة هذه التحديات، مثل فنلندا وكندا وبعض الولايات الأمريكية، لم تحقق نتائج مكتملة حتى الآن، مشددًا على ضرورة وضع خطط واضحة لحماية العمالة وتخفيف تأثير التحولات الرقمية على البشر.