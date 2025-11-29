أسعار الأسماك اليوم السبت 29-11-2025

يرصد موقع صدى البلد أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم السبت 29-11-2025



سعر الأسماك اليوم:

البلطي: من 57 إلى 63 جنيه للكيلو

البلطي المتوسط: من 50 إلى 56 جنيه للكيلو

ماكريل مجمد: من 110 إلى 180 جنيه للكيلو

السبيط والكاليماري: من 250 إلى 400 جنيه للكيلو

الكابوريا: من 50 إلى 190 جنيه للكيلو

الجمبري الجامبو: من 950 إلى 1200 جنيه للكيلو

جمبري النوع الأول: من 825 إلى 925 جنيه للكيلو

جمبري النوع الثاني: من 740 إلى 800 للكيلو

البوري: من 180 إلى 240 جنيه للكيلو

فيليه البلطي: من 75 إلى 275 جنيه للكيلو

قشر البياض: من 180 إلى 300 جنيه للكيلو

المكرونة السويسي: من 80 إلي 150 جنيه للكيلو