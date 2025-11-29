خلل برمجي.. شركات طيران باليابان وأستراليا ونيوزيلندا تلغي عدة رحلات جوية

أعلنت شركات طيران باليابان وأستراليا ونيوزيلندا إلغاء عدد من الرحلات بعد استدعاء لطائرات إيرباص أي 320 وذلك بحسب ماذكرته وكالة رويترز .

وكانت شركة إيرباص الأوروبية أعلنت استدعاء ستة آلاف طائرة من طراز إيه 320 بعد اكتشاف خلل برمجي قد يؤثر على بيانات التحكم في الطيران، في خطوة تشكل واحدة من أوسع عمليات الاستدعاء في تاريخ الشركة.

وتسبب القرار في اضطرابات واسعة في حركة الطيران حول العالم، بعدما بدأت شركات عدة بإخراج طائراتها من الخدمة مؤقتا لتنفيذ التحديثات.

فقد أكدت أمريكان إيرلاينز ولوفتهانزا وإنديجو وإيزي جيت، وأفيانكا وطيران نيوزيلندا وطيران ناس تعرض جزء كبير من أساطيلها للتأخير والإلغاء.

وذكرت نشرة موجهة لشركات الطيران أن الإصلاح يشمل العودة إلى برمجيات سابقة، وأن تنفيذه شرط لتمكين الطائرات من التحليق مجددا. وقالت شركات طيران إن الخطوة قد تتسبب في تأخيرات أو إلغاءات.

