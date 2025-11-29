إيزي جِت: إنجاز التحديث البرمجي لعدد كبير من طائرات إيرباص A320



أعلنت شركة "إيزي جِت" - شركة طيران بريطانية متعددة الجنسيات - إنجاز التحديث البرمجي اللازم لعدد كبير من الطائرات ضمن أسطول إيرباص A320 .

ومنذ قليل ؛ كانت وزارة النقل البريطانية أعلنت أن تأثير أزمة إيرباص المرتبطة بطائرات A320 محدود.

ويُشار إلى أن بريطانيا تواجه إلغاء بعض الرحلات الجوية بسبب مشكلة في برمجيات طائرات إيرباص من طراز A320.



وكانت الخطوط الجوية البريطانية توقعت أن لا تؤثّر أزمة إيرباص على عملياتها .

وكانت الخطوط السعودية و ‎طيران ناس و ‎طيران أديل أعلنوا عن إعادة تقييم ومعايرة برمجية وفنية لبعض من طائرات A320 وسيترتب على ذلك بعض التأخيرات في جدول التشغيل.

ومن جانبه ؛ صرح طيران نيوزيلندا أن هناك اضطراب في عدد من رحلات طائرات إيرباص A320-NEO ، ومن المتوقع إلغاء بعض رحلات طائرات إيرباص.

ونقلت وكالة "رويترز" أن شركات طيران عالمية أعلنت تأثرا محتملا لرحلاتها جراء أمر شركة إيرباص بإجراء إصلاحات فورية تتعلق بالبرمجيات لـ6000 طائرة من طراز A320.

كما قالت الخطوط الجوية السعودية: نتابع التحديثات الواردة بشأن أزمة إيرباص ونقييم أي تأثير محتمل على جداول الرحلات.