محمد هاني: الأجواء المغربية ليست جديدة وأشكر جماهير الأهلي على دعمهم
الظلام يعم أرجاء العاصمة الأوكرانية كييف
محافظ الإسماعيلية: إعانة لأسرة مواطن ضحى بحياته لإنقاذ فتيات بحادث
أحرار في تونس: الوقائع مثبتة في قضايا “التآمر على أمن الدولة”
برساله رومانسية.. زوجة عاصي الحلاني تحتفل بعيد ميلاده
طاهر محمد طاهر: ضغط الجماهير كان على لاعبي الجيش الملكي وليس الأهلي
الأهلي يدرس التقدم بشكوى رسمية ضد جماهير الجيش الملكي.. ماذا حدث؟
قرار عاجل بحق القادمين إلى أمريكا بجوازات سفر أفغانية
إسرائيل تضغط على لبنان والولايات المتحدة بسبب تهديدات حزب الله
سعر أشهر عيار ذهب فى مصر اليوم 29-11-2025
بعد تصريحات صديقة هبة الزياد.. هل الرجيم القاسي يعرّض الحامل للخطر؟
رئيس جامعة حلوان: توسعات بمستشفى بدر وإضافة أقسام جديدة | خاص
أخبار العالم

إيزي جِت: إنجاز التحديث البرمجي لعدد كبير من طائرات إيرباص A320

محمود نوفل


أعلنت شركة "إيزي جِت" - شركة طيران بريطانية متعددة الجنسيات -  إنجاز التحديث البرمجي اللازم لعدد كبير من الطائرات ضمن أسطول إيرباص A320 .

ومنذ قليل ؛ كانت وزارة النقل البريطانية أعلنت أن تأثير أزمة إيرباص المرتبطة بطائرات A320 محدود.

ويُشار إلى أن بريطانيا تواجه إلغاء بعض الرحلات الجوية بسبب مشكلة في برمجيات طائرات إيرباص من طراز A320.


وكانت الخطوط الجوية البريطانية توقعت أن لا تؤثّر أزمة إيرباص على عملياتها .

وكانت الخطوط السعودية و ‎طيران ناس و ‎طيران أديل أعلنوا عن إعادة تقييم ومعايرة برمجية وفنية لبعض من طائرات A320 وسيترتب على ذلك بعض التأخيرات في جدول التشغيل.

ومن جانبه ؛  صرح طيران نيوزيلندا أن هناك اضطراب في عدد من رحلات طائرات إيرباص A320-NEO ، ومن المتوقع  إلغاء بعض رحلات طائرات إيرباص.

ونقلت وكالة "رويترز" أن شركات طيران عالمية أعلنت تأثرا محتملا لرحلاتها جراء أمر شركة إيرباص بإجراء إصلاحات فورية تتعلق بالبرمجيات لـ6000 طائرة من طراز A320.

كما قالت الخطوط الجوية السعودية: نتابع التحديثات الواردة بشأن أزمة إيرباص ونقييم أي تأثير محتمل على جداول الرحلات.

الأرصاد الجوية

12 درجة فارق.. الأرصاد تفجر مفاجأة جديدة عن حالة الطقس

التموين

رابط متاح الآن.. خطوات ضم الزوجة والأبناء على بطاقة التموين

ابنة محمد هنيدي

محمد هنيدي يحتفل بعقد قران ابنته فريدة في أجواء عائلية

هبة الزياد

عصير برتقال.. تفاصيل تكشف لأول مرة بشأن وفاة الإعلامية هبة الزياد

الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن

مش تمثيل.. التضامن تستجيب لـ"كارثة طبيعية" بـ 4 إجراءات على أرض الواقع

الاستعلام عن المخالفات المرورية

بدون انتظار.. طريقة الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم السيارة

قراءة فاتحة ابن عمرو أديب

عمرو أديب ولميس الحديدي يحتفلان بخطوبة ابنهما| صور

منتخب مصر

القنوات الناقلة لمباريات كأس العرب 2025.. التردد والموعد والمكان

بعد تصريحات صديقة هبة الزياد.. هل الرجيم القاسي يعرّض الحامل للخطر؟

التريند القاتل.. مخاطر تحديات الأكل الصحية بعد قصة الإنفلونسر الروسي

برج القوس حظك اليوم السبت 29 نوفمبر 2025.. لا تهدر طاقتك فيما لا يستحق

برج الحوت حظك اليوم السبت 29 نوفمبر 2025.. اترك اليوم يقودك

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

