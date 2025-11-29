محمد الأتربي: الدول العربية تحتاج رؤية مستقبلية وإصلاحات لتعزيز نمو الاقتصاد

أكد محمد الأتربي رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أن المرحلة الحالية تتطلب تبني رؤية مستقبلية شاملة ودعمًا لمسارات التنمية من أجل تجاوز التحديات الاقتصادية التي تواجه دول المنطقة.



وأوضح الأتربي أن الإسراع بتنفيذ إصلاحات اقتصادية عميقة وتعزيز دور القطاع المالي والمصرفي يمثلان ضرورة ملحّة، إلى جانب دعم برامج تمكين الشباب والمرأة وإجراء إصلاحات اجتماعية واسعة.



ولفت إلى أن تباطؤ معدلات النمو الاقتصادي وتقلبات سعر الصرف وارتفاع معدلات البطالة تُعد من أبرز التحديات التي تشهدها الدول العربية في الوقت الراهن، رغم ما تمتلكه من طاقات كبيرة، وخاصة أن الشباب يشكلون نحو 60% من قوة العمل، فضلًا عن توافر فرص استثمارية متنوعة في مختلف القطاعات الاقتصادية.



وشدد الأتربي على أهمية تعزيز تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، إلى جانب دعم التعاون البيئي العربي بما يسهم في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.