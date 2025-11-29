عضو المجلس الشعبي الوطني الجزائري: المنطقة تشهد تحديات غير مسبوقة تهدد توازنها

قال ناصر بتيش، عضو المجلس الشعبي الوطني الجزائري، إن المنطقة تشهد تحديات غير مسبوقة تهدد توازنها وتضع أمامنا مسؤولية مشتركة للتحرك بحكمة وفعالية.



وشدد ناصر بتيش، خلال كلمته بـ قمة رؤساء البرلمانات لـ الاتحاد من أجل المتوسط، برئاسة النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، على أن القضية الفلسطينية تعد في صدارة تلك التحديات، باعتبارها الجرح المفتوح الأكبر في ضمير المنطقة والعالم.



وقال: استمرار الاحتلال والتصعيد والانتهاكات الإسرائيلية لا يهدد الأمن الجماعي فحسب، بل يقوض كل فرص السلام والتكامل الاقتصادي في المنطقة.

وأكد أن الجزائر رفضت أي شكل من أشكال الازدواجية في التعامل مع قضايا منطقتنا، وشددت على أن الأمن والاستقرار لن يتحققا دون حل أمن وشامل للقضية الفلسطينية.