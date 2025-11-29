تفاصيل معاقبة حارس عقار بالسجن 3 سنوات بتهمة هتك عرض طفلة

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في مجمع محاكم عابدين، برئاسة المستشار سامى زين الدين، بمعاقبة حارس عقار بالسجن 3 سنوات بتهمة هتك عرض طفلة داخل مدخل عقار بدائرة قسم شرطة قصر النيل .

تفاصيل الواقعة



تلقى قسم شرطة قصر النيل، بلاغا من ربة منزل أفادت فيه بتعرض طفلتها للتحرش على يد بواب العقار التى تسكن فيه فى منطقة جاردن سيتى.

واستمعت النيابة لأقوال الطفلة التى أكدت أن حارس عقار التى تسكن فيه، اعتاد معاكستها بألفاظ بها ايحاءات، وفى يوم الواقعة اثناء دخولها العقار امسك يدها وقبلها أكثر من مرة.



واعترف المتهم بارتكابه للواقعة بقيامه بالامساك بيد المجنى عليها أثناء دخولها العقار وقبلها أكثر من مرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وأحيل إلى النيابة التي أمرت بحبسها على ذمة التحقيق، وأحالته لمحكمة الجنايات