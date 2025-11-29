قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

برلماني فلسطيني: كلمة أبوالعينين بقمة رؤساء برلمانات المتوسط ترسم خارطة طريق

بلال قاسم، البرلماني الفلسطيني والنائب محمد أبو العينين
بلال قاسم، البرلماني الفلسطيني والنائب محمد أبو العينين
إسراء صبري

قال بلال قاسم، البرلماني الفلسطيني، إن اليوم هو الذكرى الـ 30 لإعلان برشلونة، منوها بأن النائب محمد أبو العينين رئيس الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، يتمتع بخبرة وممارسة برلمانية طويلة وعريضة، على الصعيد المصري والإقليمي والمتوسطي والعالمي.
 

وأضاف بلال قاسم، خلال كلمته بـ قمة رؤساء البرلمانات لـ الاتحاد من أجل المتوسط، برئاسة النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب: اقترح أن تكون كلمة النائب محمد أبو العينين وثيقة من وثائق الجمعية، لأنها رسمت خارطة الطريق على كافة الأصعدة.

وأكمل: اتقدم بالتحية للدولة المصرية لجهودها المتنوعة لدعم الشعب الفلسطيني، وكذلك الدول المشاركة والداعمة، متابعا: الشعب الفلسطيني يتعرض لحملة تطهير عرقي واضح من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

محمد أبو العينين مجلس النواب الاتحاد من أجل المتوسط

