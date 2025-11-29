برلماني فلسطيني: كلمة أبوالعينين بقمة رؤساء برلمانات المتوسط ترسم خارطة طريق

قال بلال قاسم، البرلماني الفلسطيني، إن اليوم هو الذكرى الـ 30 لإعلان برشلونة، منوها بأن النائب محمد أبو العينين رئيس الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، يتمتع بخبرة وممارسة برلمانية طويلة وعريضة، على الصعيد المصري والإقليمي والمتوسطي والعالمي.



وأضاف بلال قاسم، خلال كلمته بـ قمة رؤساء البرلمانات لـ الاتحاد من أجل المتوسط، برئاسة النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب: اقترح أن تكون كلمة النائب محمد أبو العينين وثيقة من وثائق الجمعية، لأنها رسمت خارطة الطريق على كافة الأصعدة.

وأكمل: اتقدم بالتحية للدولة المصرية لجهودها المتنوعة لدعم الشعب الفلسطيني، وكذلك الدول المشاركة والداعمة، متابعا: الشعب الفلسطيني يتعرض لحملة تطهير عرقي واضح من قبل الاحتلال الإسرائيلي.