الوقاية من الأمراض الوراثية: ندوة توعوية للشباب والرياضة بجامعة قناة السويس

نظمت مديرية الشباب والرياضة برئاسة الدكتور إيهاب صلاح، مدير عام المديرية، بالتعاون مع جامعة قناة السويس والكنيسة القبطية الأرثوذكسية ممثلة في المكتب البابوي للمشروعات، ندوة توعوية حول زواج الأقارب ضمن فعاليات مبادرة “كمل الزغروطة… خلى الفرحة تكمل”، تحت رعاية اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية.

وهدفت الندوة إلى التوعية بأهمية الفحص الطبي قبل الزواج والوقاية من الأمراض الوراثية، بما يسهم في تكوين أسر صحية وسليمة خالية من الأمراض الناتجة عن زواج الأقارب. وقد ألقى محمود فوزي، مدرب وزارة الشباب والرياضة، محاضرة توعوية حول الوقاية من هذه الأمراض، ولاقت الندوة مشاركة واسعة وتفاعلًا كبيرًا من طلاب جامعة قناة السويس.

شهدت الندوة حضور كل من دكتور محمود شعيب، وكيل كلية علوم الرياضة، والأستاذ خالد كامل، وكيل المديرية للشباب، وكابتن رمضان الطيب، مدير إدارة الشباب، ونعمة الأسناوي، منسق المشروع.

وتأتي هذه الندوة ضمن الجهود المشتركة لتعزيز صحة الأسرة المصرية وتنمية المجتمع المصري، في إطار الشراكة بين وزارة الشباب والرياضة وجامعة قناة السويس والكنيسة القبطية الأرثوذكسية.