رئيس الوزراء يتفقد فندق بوتيك اوتيل بشارع المعز بمنطقة الحسين

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مشروع إنشاء فندق بوتيك اوتيل بشارع المعز بمنطقة الحسين ورافقة محافظ القاهرة ورئيس صندوق التنمية الحضرية.

واستمع مدبولي لشرح حول المشروع وعدد الطوابق وعدد المحال داخل المول والفندق موجها بسرعة الانتهاء من المشروع في الوقت المحدد له.

وتفقد رئيس الوزراء جزء من شارع المعز بمنطقة الحسين أيضا.

وكان قد ترجل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشارع الخيامية بوسط القاهرة حيث اجري حوار مع الباعة بالمنطقة ومطالبتهم .

كما تفقد رئيس الوزراء احد المباني الذي تم احيائها مرة اخري لتكون غرف فندقية للسائحين داخل هذه الممطقة التاريخية .

وتفقد مدبولي ايضا مشروع إعادة تطوير وتأهيل منطقة باب زويلة بوسط القاهرة حيث تم إعادة تأهيل وتطوير عدد من العمارات السكنية بالمنطقة