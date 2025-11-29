خبيرة روسية تكشف لـ«صدى البلد» أهمية القرم ودونباس لروسيا

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن المحادثات مع الولايات المتحدة المزمع إجراؤها الأسبوع الجاري لا بد أن يكون موضوعها الرئيسي هو منطقتا شبه جزيرة القرم ودونباس.

وكشف بوتين، في تصريحات أمس الأول، الخميس، بذلك عن المناطق التي تحتل أولوية كبيرة لدى روسيا، مشيرا إلى أن “البعض يطالب بمواصلة القتال حتى آخر أوكراني، ونحن مستعدون لذلك”.

أهمية القرم ودونباس

وفي هذا السياق، كشفت الخبيرة الروسية لانا بدفان، الباحثة فى العلاقات الدولية بمدرسة الاقتصاد العليا فى موسكو، أهمية شبه جزيرة القرم ودونباس بالنسبة للرئيس بوتين.

وقالت الخبيرة الروسية لانا بدفان، في تصريحات لـ"صدى البلد"، إن شبه جزيرة القرم هي خط أحمر غير قابل للتفاوض، حيث تضم مقر أسطول البحر الأسود في سيفاستوبول، ما يمنحها سيطرة بحرية حاسمة في المنطقة، تصر روسيا على الاعتراف الدولي بسيادتها عليها كشرط لأي سلام.

وأضافت "بدفان" أن منطقة دونباس الواقعة شمال شرق أوكرانيا، هي إحدى الأقاليم الأربعة التي أعلنت روسيا ضمها مع لاحتوائها على الموارد الثمينة، وخطوط السكك الحديدية والبنى التحتية التي تربط شرق أوكرانيا بالأسواق الأوروبية، وتعد ممراً مهماً لنقل الفحم والصناعات الثقيلة.

وأشارت إلى أن دونباس تمثل عمقا استراتيجيا لروسيا، وتعتبر منطقة عازلة تصد أي تمدد غربي أو وجود عسكري أطلسي قرب حدودها.