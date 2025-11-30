ضيفي هذا المكون إلى غسالتك وشاهدي ماذا يحدث في المناشف؟

هل فوجئت يومًا بإخراج مناشفك "الفوط" من المجفف لتجد أنها فقدت نعومتها وأصبحت خشنة وغير مريحة؟ يرجع ذلك لعدة أسباب، أبرزها بقايا المنظفات، وتراكم الترسبات، والاحتكاك خلال الغسيل، بالإضافة إلى طريقة تجفيف المناشف.

وتعد المناشف من الأقمشة شديدة الامتصاص، وهو ما يجعلها أكثر عرضة لاحتجاز بقايا الصابون ومنعّم الأقمشة التي لا تُشطف بالكامل، مما يؤدي بمرور الوقت إلى ملمس خشن وتراجع قدرتها على الامتصاص.

وللتخلص من هذه المشكلة واستعادة نعومة المناشف، أكد خمسة من خبراء التنظيف أن الحل يكمن في مكوّن أساسي متوفر في كل منزل وهو الخل الأبيض.

وقال مايكل بوجويافلينسكي، الرئيس التنفيذي لشركة "كلينينج إكسبريس"، إن استخدام الخل الأبيض يعد "طريقة طبيعية وفعّالة" لإعادة نعومة المناشف، ونصح بإضافة نحو 100 مل من الخل الأبيض إلى حجرة منعم الأقمشة في الغسالة، أو وضعه في حجرة دورة الشطف عند توفرها، بحسب ما نقلته صحيفة "إكسبريس".

وأوضح أن الخل يعمل على تفكيك الزيوت وبقايا المنظفات والمعادن، وهي العوامل التي تؤدي إلى تصلب المناشف وفقدان نعومتها.

وفي حال كانت المناشف شديدة الاتساخ، أوصى بنقعها مسبقًا في الخل، ويتم ذلك بملء حوض الاستحمام بالماء ثم إضافة ما بين 150 و200 مل من الخل الأبيض، وترك المناشف منقوعة لعدة ساعات قبل شطفها وغسلها في دورة الغسيل المعتادة، وأكد بوجويافلينسكي أن المناشف لن تحتفظ برائحة الخل بعد تجفيفها.

من جانبه، أكد داني ليونج، المتخصص في الروتين المنزلي الطبيعي ومؤسس شركة Detoorp، أن الخل الأبيض يُعد أبسط وأفضل الحلول الطبيعية للحفاظ على نعومة الأقمشة.