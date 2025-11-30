قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سعر الذهب صباح اليوم الأحد 30-11-2025
بعد غد.. الهيئة الوطنية تعلن نتيجة المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب
مُعلّق رياضي: الزمالك خرج بمكاسب من مباراة كايزر تشيفز.. والجماهير تنتظر الأفضل من «بيزيرا»
«سلامتك تهمنا».. وزارة النقل تحذر من السلوكيات الخطرة على السكك الحديدية
توسعات جديدة في الرقعة الزراعية.. مصر تستهدف 20 مليار دولار صادرات زراعية |تفاصيل
ليه شايفيني شرير.. عمرو عبدالجليل يفجّرها: «هعتزل لو فضلوا حاصريني في الشر»
العريس الفرعوني .. دخول استثنائي بزي الملك توت يشعل التصفيق والزغاريد في أسوان |فيديوجراف
4 كلمات تحسن خاتمتك وتنور وجهك وتدخلك الجنة
بتصميم رياضي.. فولكس تقدم أحدث إصدارتها بشكل جديد
جلسات متتالية بلا نتيجة .. لاعب الزمالك يرفض التجديد ويُربك الجهاز الفني
بعد اعتقال «أفغاني» ثانٍ.. ترامب يستشهد بقانون يمنحه سلطة «المنع بالجنسية»
مرأة ومنوعات

ضيفي هذا المكون إلى غسالتك وشاهدي ماذا يحدث في المناشف؟

تنظيف الغساله
تنظيف الغساله
حياة عبد العزيز

هل فوجئت يومًا بإخراج مناشفك "الفوط" من المجفف لتجد أنها فقدت نعومتها وأصبحت خشنة وغير مريحة؟ يرجع ذلك لعدة أسباب، أبرزها بقايا المنظفات، وتراكم الترسبات، والاحتكاك خلال الغسيل، بالإضافة إلى طريقة تجفيف المناشف.

وتعد المناشف من الأقمشة شديدة الامتصاص، وهو ما يجعلها أكثر عرضة لاحتجاز بقايا الصابون ومنعّم الأقمشة التي لا تُشطف بالكامل، مما يؤدي بمرور الوقت إلى ملمس خشن وتراجع قدرتها على الامتصاص.

وللتخلص من هذه المشكلة واستعادة نعومة المناشف، أكد خمسة من خبراء التنظيف أن الحل يكمن في مكوّن أساسي متوفر في كل منزل وهو الخل الأبيض.

وقال مايكل بوجويافلينسكي، الرئيس التنفيذي لشركة "كلينينج إكسبريس"، إن استخدام الخل الأبيض يعد "طريقة طبيعية وفعّالة" لإعادة نعومة المناشف، ونصح بإضافة نحو 100 مل من الخل الأبيض إلى حجرة منعم الأقمشة في الغسالة، أو وضعه في حجرة دورة الشطف عند توفرها، بحسب ما نقلته صحيفة "إكسبريس".

وأوضح أن الخل يعمل على تفكيك الزيوت وبقايا المنظفات والمعادن، وهي العوامل التي تؤدي إلى تصلب المناشف وفقدان نعومتها.

وفي حال كانت المناشف شديدة الاتساخ، أوصى بنقعها مسبقًا في الخل، ويتم ذلك بملء حوض الاستحمام بالماء ثم إضافة ما بين 150 و200 مل من الخل الأبيض، وترك المناشف منقوعة لعدة ساعات قبل شطفها وغسلها في دورة الغسيل المعتادة، وأكد بوجويافلينسكي أن المناشف لن تحتفظ برائحة الخل بعد تجفيفها.

من جانبه، أكد داني ليونج، المتخصص في الروتين المنزلي الطبيعي ومؤسس شركة Detoorp، أن الخل الأبيض يُعد أبسط وأفضل الحلول الطبيعية للحفاظ على نعومة الأقمشة.

