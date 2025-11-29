"شتاء دافئ".. الداخلية توزع مستلزمات الشتاء على المواطنين فى المناطق الأكثر احتياجا

تواصل وزارة الداخلية توجيه مأموريات إلى كافة المحافظات لتوزيع هدايا عينية ومستلزمات شتوية على المواطنين بخاصة فى المناطق الأولى بالرعاية والأكثر إحتياجاً.. وذلك إستمراراً للدور الذى تضطلع به كافة أجهزة وزارة الداخلية للمساهمة فى دعم كافة فئات المجتمع.

وذلك تحت رعاية رئيس الجمهورية وفى إطار مبادرة كلنا واحد وتحت شعار بداية شتاء دافىء وزارة الداخلية .

إمتدت المبادرة لتوزيع المساعدات العينية على نزلاء عدد من المستشفيات للمساهمة فى التخفيف عنهم الذين تقدموا بالشكر والتقدير لرجال الشرطة.

كما إمتدت المبادرة لتوزيع المساعدات العينية على الأطفال الأيتام بدور رعاية الإيتام فى إطار دعم الإستقرار النفسى والمعنوى لهم.



وقد حرصت وزارة الداخلية على مشاركة كبار السن بدور الرعاية تلك المبادرة وتوزيع المساعدات العينية عليهم التى لاقت إستحسانهم.

وتواصل وزارة الداخلية جهودها فى إطلاق المبادرات المجتمعية والإنسانية التى تستهدف دعم المواطنين ، وتوفير سبل الراحة والإستقرار لهم ، بما يسهم فى ترسيخ قيم التكاتف والتلاحم بين الشرطة والمجتمع.