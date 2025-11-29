قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأهلي يهزم إسكولا فيرشافيا بثلاثية نظيفة في البطولة الدولية للناشئين
فاز بالتزكية .. إيتو رئيسا لاتحاد الكرة الكاميروني حتى 2029
غم الخطأ الفردي للحارس.. خالد الغندور يحلل نتيجة مباراة الزمالك كايزر شيفز
القبض على شخص بحوزته 5 ملايين قطعة ألعاب نارية بأسيوط
رسميا.. صامويل إيتو رئيسًا للاتحاد الكاميروني
البنت ماتت.. القبض على سائق ميكروباص دهس فتاتين بالبدرشين
نيويورك تايمز: واشنطن تدرس استهداف منشآت عسكرية ونفطية في فنزويلا
ترامب يعيد فتح ملف إدراج جماعة الإخوان على قوائم الإرهاب داخل الولايات المتحدة
زد يفوز على كوينز بارك رينجرز بثنائية نظيفة في بطولة الأهلي للناشئين
حسن المستكاوي ينتقد خطأ صبحي ويشيد بأداء الزمالك أمام كايزر تشيفز رغم التعادل
مفاجأة.. هل يمتد عقد المحال التجارية للورثة في قانون الإيجار القديم؟
رقص بملابس خادشة.. القبض على صانعة محتوى بالإسكندرية
حوادث

"شتاء دافئ".. الداخلية توزع مستلزمات الشتاء على المواطنين فى المناطق الأكثر احتياجا

توزيع هدايا
توزيع هدايا
مصطفى الرماح

تواصل وزارة الداخلية توجيه مأموريات إلى كافة المحافظات لتوزيع هدايا عينية ومستلزمات شتوية على المواطنين بخاصة فى المناطق الأولى بالرعاية والأكثر إحتياجاً.. وذلك إستمراراً للدور الذى تضطلع به كافة أجهزة وزارة الداخلية للمساهمة فى دعم كافة فئات المجتمع.

وذلك تحت رعاية رئيس الجمهورية وفى إطار مبادرة كلنا واحد وتحت شعار بداية شتاء دافىء وزارة الداخلية .

إمتدت المبادرة لتوزيع المساعدات العينية على نزلاء عدد من المستشفيات للمساهمة فى التخفيف عنهم الذين تقدموا بالشكر والتقدير لرجال الشرطة.

كما إمتدت المبادرة لتوزيع المساعدات العينية على الأطفال الأيتام بدور رعاية الإيتام فى إطار دعم الإستقرار النفسى والمعنوى لهم.


وقد حرصت وزارة الداخلية على مشاركة كبار السن بدور الرعاية تلك المبادرة وتوزيع المساعدات العينية عليهم التى لاقت إستحسانهم.

وتواصل وزارة الداخلية جهودها فى إطلاق المبادرات المجتمعية والإنسانية التى تستهدف دعم المواطنين ، وتوفير سبل الراحة والإستقرار لهم ، بما يسهم فى ترسيخ قيم التكاتف والتلاحم بين الشرطة والمجتمع.

وزارة الداخلية توزيع هدايا مستلزمات شتوية لتوزيع هدايا عينية ومستلزمات شتوية على المواطني

سعر الذهب

ارتفاع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 29-11-2025

مباراة الاهلي والجيش الملكي

احتساب المباراة لصالحه.. المادة 108 تنصف الأهلي في شغب جماهير الجيش الملكي

صورة أرشيفية

عريس ينهي حياة عروسة عقب عقد القران في سوهاج..ما القصة؟

منى زكي

غل وقلة أدب.. وفاء صادق تعلق على الهجوم على منى زكي

فيديو واقعة إهانة معلمة الإسكندرية

القصة الكاملة لواقعة إهانة معلمة الإسكندرية وتدخُل وزير التعليم لرد كرامتها|ماذا حدث؟

الكهرباء

لمدة 5 ساعات.. انقطاع الكهرباء في عدة مناطق بـ3 محافظات

الطالبة

حبس سيدة متهمة بدهس طالبة في الشروق

خالد طلعت

خالد طلعت يثير الجدل: ضربة جزاء الجيش الملكي المغربي صحيحة

عائلة اديب

سهير جودة تهنئ عمرو أديب ولميس الحديدي بمناسبة قراءة فاتحة ابنهما نور

منى زكي

محمد خير يدافع عن منى زكي بعد انتقاد فيلمها الجديد

هاني رمزي بندوته فى مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي

شهد معايا في التحقيق.. هالة صدقي تكشف موقف جمعها بـ هاني رمزي

بالصور

انتبه .. 15 شئ تجعلك مهددا بالأزمة القلبية

القلب
القلب
القلب

شواطئ طور سيناء.. حين يعانق البحر الجبل وتكتب الطبيعة سطورها بين المدّ والجزر

ظاهرة المد علي لسان البحر و شواطئ طور سيناء
ظاهرة المد علي لسان البحر و شواطئ طور سيناء
ظاهرة المد علي لسان البحر و شواطئ طور سيناء

حفل راب كامل العدد يشعل ليالي "شتاء مدينتي" بمشاركة شهاب والموند وتومي ودي جي سكر

مهرجان شتاء مدينتي
مهرجان شتاء مدينتي
مهرجان شتاء مدينتي

لإبراز جمال البشرة.. وصفات طبيعية لتقليل نمو شعر الوجه

وصفات طبيعية منزلية تساعد في إبطاء نمو الشعر وتقليل ظهوره
وصفات طبيعية منزلية تساعد في إبطاء نمو الشعر وتقليل ظهوره
وصفات طبيعية منزلية تساعد في إبطاء نمو الشعر وتقليل ظهوره

جانب من الفيديو المتداول

أمن سوهاج يفحص فيديو متداولا لأم تستغيث: مدمن محتجز ولادي الخمسة ونفسي أشوفهم

هبة الزياد

تهديدات واتهامات غريبة.. صديقة هبة الزياد تفجر مفاجأة جديدة

ويجز الغلابه هيثم صاحب ترند انتش واجري

ويجز الغلابة بقى أغلب من الغلب .. شوف حصل إيه لصاحب انتش واجري؟

تصريحات دوللي شاهين

حلم حياتها تبقى شخصية كليوباترا.. دوللي شاهين تفتح قلبها بتصريحات خاصة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

