7 درجات فقط.. تحول مفاجئ وانخفاض كبير في الحرارة خلال ساعات بهذه المدينة
إدارة ترامب تخطط لإرسال مبعوثين لخفض التوتر بين إسرائيل و سوريا| تفاصيل
استقرار بعد قفزة جديدة.. سعر الذهب اليوم في مصر 29 نوفمبر 2025
قيادي بـ مستقبل وطن: اليوم العالمي للتضامن مع فلسطين يذكّر العالم بمسؤولياته
إعلام بني سويف تشارك في المؤتمر السنوي الحادي عشر لكلية الإعلام بجامعة MSA
أحمد موسى: قمة شرم الشيخ مرجعية السلام
تعليق قوي من أحمد موسى على منتدى الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط | بث مباشر
43 دولة أورومتوسطية تمنح الرئيس السيسي جائزة شجرة الزيتون للسلام
انضمام سيف الدين الجزيري لقائمة منتخب تونس استعداداً لكأس العرب
المؤتمر: فلسطين ستظل قضية الأمة ومصر على رأس المدافعين عن حقوقها
أبو العينين: الرئيس السيسي أدى واجبا وطنيا رائعا وحافظ على أمن واستقرار المنطقة
أخبار البلد

جناح مصر في معرض قطر السياحي يحصد جائزة الأفضل تصميما

محمد الاسكندرانى

شاركت وزارة السياحة والآثار، ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، وللمرة الأولى، في فعاليات معرض قطر الدولي للسياحة والسفر Qatar Travel Mart (QTM 2025) في دورته الرابعة، والذي أُقيم في العاصمة القطرية الدوحة بمشاركة واسعة من الدول والجهات الفاعلة في صناعة السياحة الدولية.

خلال الافتتاح، قام الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني وزير التجارة والصناعة بدولة قطر بزيارة الجناح المصري، حيث كان في استقباله السفير أيمن الفقي سفير جمهورية مصر العربية لدى قطر، والدكتورة نورهان عبد الرحيم مسئول الأسواق السياحية العربية بالإدارة العامة للمكاتب الخارجية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.

وتناول الحوار الجهود المبذولة للترويج للمقصد السياحي المصري، ومكانته المتنامية على خريطة السياحة الدولية.

وأكد المهندس أحمد يوسف الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، أن مشاركة الهيئة في هذا المعرض تأتي في إطار حرصها على تعزيز حضور المقصد المصري بالسوق العربي، لما يمثله من أهمية استراتيجية للسياحة المصرية. وأضاف أن هذه المشاركة تُسهم في توثيق الروابط مع الأشقاء العرب، وخاصة دولة قطر، وتعزيز فرص التعاون المستقبلي في مجال السياحة.

معرض QTM 2025

وأوضح أن معرض QTM 2025 يُعد منصة متميزة لإبراز تنوع المقومات السياحية التي تتمتع بها مصر، وتقديم صورة شاملة عن ما يتيحه المقصد المصري من منتجات وتجارب تلائم احتياجات السائحين بوجه عام، والسائح العربي على وجه الخصوص.

وقد فاز الجناح المصري بجائزة أفضل جناح ثقافي من حيث التصميم، تقديراً لما قدمه من عرض مميز للتراث المصري الأصيل وتجارب ثقافية معبرة عن الهوية المصرية. وحظي الجناح بإشادة واسعة من العارضين وزوار المعرض، الذين أثنوا على الطابع الفني والثقافي الذي يعكس أصالة الحضارة المصرية القديمة.

وخلال فعاليات المعرض، عقدت الدكتورة نورهان عبد الرحيم عدة اجتماعات مهنية مع ممثلي كبرى الشركات السياحية العربية والدولية، وعدد من منصات الحجز الإلكترونية، بالإضافة إلى شركات متخصصة في سياحة الحوافز والمؤتمرات (MICE). كما عُقدت لقاءات مع ممثلي أهم المؤسسات الصحفية والإعلانية القطرية وعدد من منظمي الفعاليات السياحية الدولية؛ وتم خلال هذه الاجتماعات بحث سبل تعزيز التعاون المشترك لتنفيذ حملات ترويجية، وتنظيم رحلات تعريفية إلى مصر بهدف جذب المزيد من الحركة السياحية الوافدة، ولاسيما من السوق العربي.

يذكر أن الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي شاركت بجناح مساحته 72 مترًا مربعًا ضم ثلاثة عارضين إلى جانب شركة مصر للطيران.


 

السياحة والآثار Qatar Travel Mart QTM 2025 معرض قطر الدولي للسياحة والسفر معرض قطر الدولي للسياحة

