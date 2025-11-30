آداب زيارة متحف المجوهرات الملكية ..تعرف عليها

نشر متحف المجوهرات الملكية، منشور توضيحي عن آداب زيارة المتحف، لزيارة مثالية عبر خطوات بسيطة تحافظ على القيمة الملكية، حفاظاً على التجربة التاريخية.

متحف المجوهرات الملكية



ونوهت إدارة متحف المجوهرات الملكية، عن عدم لمس المعروضات خاضة إنها حساسة للغاية ولمسها قد يعرضها للتلف، بالإضافة إلى عدم رفع الصوت والحفاظ على الهدوء يضمن للجميع تجربة ملكية هادئة.



وتضمنت قائمة إرشادات الزيارة، منع التصوير بالفلاش الذى قد يضر بالألوان الملكية النادرة، بالإضافة إلى منع الاقتراب الزائد من الفتارين وضورة ترك مسافة آمنة لتحافظ على القطع ولتتيح رؤية أفضل للجميع.



وشددت إدارة المتحف، أنه لتجربة زيارة مثالية عليك احترام الزائرين، والتوجه نحو سؤال المرشدين بالمتحف، والإلتزام بـ المسارات وخفض صوت الهاتف.



يذكر أن متحف المجوهرات الملكية قصرا مملوكا لزينب هانم فهمي وبدأ بناؤه في عام 1919 في منطقة زيزينيا، ثم أكملت أبنتها بنائه الأميرة فاطمة الزهراء أحدى أحفاد محمد علي باشا والي مصر، وأقامت في القصر عام 1923.

يعرض المتحف الممتلكات التي جمعتها العائلة طوال فترة حكمها في جميع القاعات القصر الرائعة عاكسًا أسلوب حياتها الفخم؛ فمن بين مقتنيات المتحف تعرض قلادة مطعمة بالماس والزمرد تخص مؤسس الأسرة محمد علي باشا، بالإضافة إلى رقعة شطرنج ذهبية، ومناظير ذهبية مرصعة بالماس والياقوت والزمرد، وأكواب ذهبية مطعمة بالأحجار الكريمة.

كما يتم عرض المجوهرات المبهرة التي أعدها كبار المصممين في أوروبا، والتي كانت تتزين بها الملكات والأميرات من العائلة المالكة في مصر.

