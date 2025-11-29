أسعار اشتراكات القطار الكهربائي الخفيف LRT وخطوات الحصول على الخصم

أسعار اشتراكات القطار الكهربائي الخفيف LRT .. يشهد القطار الكهربائي الخفيف LRT اهتمامًا واسعًا من جانب المواطنين في مناطق شرق القاهرة والمدن العمرانية الحديثة، نظرًا إلى أنه يعد أحد أهم وسائل النقل الذكية التي تربط بين القاهرة والعاصمة الإدارية الجديدة والعاشر من رمضان.

كما يمثل القطار الكهربائي الخفيف خطوة مهمة نحو تطوير شبكات النقل الحديثة في مصر، مع توفير اشتراكات بأسعار مخفضة تصل نسبة الخصم فيها إلى نحو 50% ما يخفف الأعباء المادية عن المستخدمين ويعزز الاعتماد على وسائل النقل الجماعي.

وقد كشفت وزارة النقل عن إجراءات الحصول على الاشتراكات الشهرية وآلية الاستفادة من التخفيضات التي توفرها للمشتركين بشكل دائم.

وتكمن أهمية القطار الكهربائي الخفيف في كونه مشروعًا استراتيجيًا يربط بين العاصمة الإدارية الجديدة وجميع مدن شرق القاهرة، مع تقديم رحلات منتظمة وسريعة على مدار اليوم.

ويبدأ تشغيل القطار يوميًا من الساعة 5:30 صباحًا حتى 11:30 مساءً بما يتوافق مع احتياجات الطلاب والموظفين والعاملين في مختلف القطاعات.

وأسهم هذا الانتظام في تعزيز ثقة المواطنين في الخدمة الجديدة، خاصة أنها تقلل الوقت المستغرق في التنقل وتحد من الزحام المروري الذي تشهده الطرق الرئيسية.

أسعار اشتراكات القطار الكهربائي الخفيف

حددت وزارة النقل أسعار اشتراكات القطار الكهربائي الخفيف وفق عدد المحطات لتناسب جميع فئات الركاب.

وتبلغ قيمة الاشتراك حتى 3 محطات 300 جنيه مع خصم 50% مقارنة بالتذاكر اليومية وهو ما يجعله مناسبًا لذوي التنقلات القصيرة.

أما الاشتراك حتى 7 محطات فتم تحديده بقيمة 500 جنيه بنسبة تخفيض 47% مما يوفر خيارًا اقتصاديًا للركاب الذين يستخدمون القطار بشكل يومي عبر مسافات متوسطة.

كما تبلغ قيمة الاشتراك لأكثر من 7 محطات 600 جنيه بنسبة تخفيض 42% وهو ما يناسب التنقلات الطويلة بين المدن العمرانية الجديدة والقاهرة.

وتتميز جميع الاشتراكات بأنها تتيح عددًا غير محدود من الرحلات طوال الشهر مما يمنح المشترك مرونة كاملة في التنقل دون قيود على عدد مرات الركوب.

أسعار تذاكر القطار الكهربائي الخفيف

دفعت زيادة الإقبال على القطار الكهربائي الخفيف وزارة النقل إلى توفير تذاكر يومية بأسعار تلائم المستخدمين غير الراغبين في الاشتراك الشهري.

وتبلغ قيمة التذكرة حتى 3 محطات 10 جنيهات بينما تصل قيمة التذكرة حتى 7 محطات إلى 15 جنيهًا. كما يبلغ سعر التذكرة لأكثر من 7 محطات 20 جنيهًا وهو ما يجعل نظام التسعير متدرجًا وفق مسافة الرحلة.

وتعكس هذه الأسعار حرص الوزارة على تقديم خدمة متطورة بأسعار مناسبة مقارنة بالتكلفة التشغيلية للخدمة ومستوى التطوير الكبير الذي تشهده المحطات خصوصًا محطة عدلي منصور التي تعد مركزًا مهمًا لربط وسائل النقل المختلفة.

دور القطار الكهربائي الخفيف في دعم منظومة النقل

أصبح القطار الكهربائي الخفيف حلقة وصل مركزية بين العاصمة الإدارية والمدن الجديدة شرق القاهرة، إضافة إلى ارتباطه بالخط الثالث للمترو ومحطة السوبر جيت وقطار السويس عبر محطة عدلي منصور.

وأسهم تشغيل القطار في تغيير نمط التنقل لدى الكثير من المواطنين إذ ترك عدد كبير منهم سياراتهم الخاصة وبدأوا الاعتماد على القطار ثم المترو لاستكمال رحلاتهم اليومية.

وأدى هذا التحول إلى تخفيف الازدحام بدرجة كبيرة وتوفير الوقت والجهد وتقليل استهلاك الوقود في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة.

كما يعزز القطار الكهربائي الخفيف توجه الدولة نحو وسائل نقل صديقة للبيئة تعتمد على الطاقة الكهربائية كما يدعم خطط التنمية والتوسع العمراني في المنطقة.

خطوات الحصول على اشتراكات القطار الكهربائي الخفيف

أوضحت وزارة النقل أن الحصول على اشتراك القطار الكهربائي الخفيف يتم من خلال مكاتب الاشتراكات الموجودة داخل المحطات.

ويحتاج المشترك إلى تقديم بطاقة الرقم القومي وصورة شخصية وسداد قيمة الاشتراك حسب الفئة المطلوبة.

وتوفر مكاتب الاشتراكات موظفين لمساعدة المستخدمين الجدد في اختيار نوع الاشتراك المناسب لمسار رحلاتهم اليومية.

كما تشدد الوزارة على ضرورة تجديد الاشتراك عند انتهاء الشهر لضمان استمرار الحصول على التخفيضات والفوائد التي يوفرها نظام الاشتراك الشهري.

تأتي هذه الخطوات ضمن جهود الوزارة لتطوير الخدمات وتيسير الإجراءات على المواطنين بما يعزز الإقبال على استخدام وسائل النقل الحديثة.