قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مانشستر يونايتد يفوز بثنائية على كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي
مدرب ليفربول يوضح سبب جلوس محمد صلاح على مقاعد البدلاء لأول مرة منذ 582 يومًا
عبد الله ممدوح وأحلام يوسف يمنحان مصر ذهبيتان في بطولة العالم للكاراتيه
مصر تتصدر العالم في كاراتيه ذوي الاحتياجات الخاصة للمرة الثالثة
منتخب مصر لسلاح سيف المبارزة يفوز بذهبية كأس العالم تحت 20 سنة
إسبانيا.. احتجاجات حاشدة في مدريد لإسقاط حكومة بيدرو سانشيز
حسين الجسمي يحتفي بعيد الاتحاد الـ54 في حفل كامل العدد
السويسريون يرفضون أداء النساء للخدمة في الجيش
رئيس الوزراء يتابع توافر الاحتياطي الإستراتيجي من المنتجات البترولية وموقف سداد مستحقات الشركاء الأجانب
ميسي يحطم رقم بوشكاش ويصبح ملك التمريرات الحاسمة في تاريخ كرة القدم
الوطنية للانتخابات: جدول زمنى خاص لإجراء الانتخابات بـ29 دائرة ألغتها الإدارية العليا
وزير الرياضة يبحث مع مفتي الجمهورية سبل تعزيز التعاون المشترك .. صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

قرعة نصف نهائي كأس الملك.. صدامات قوية بين الهلال والأهلي والاتحاد والخلود

كأس خادم الحرمين
كأس خادم الحرمين
إسلام مقلد

 أُجريت ظهر اليوم الأحد قرعة الدور نصف النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الرياضي 2025-2026، لتحدد ملامح مواجهات مرتقبة تحمل طابعًا تنافسيًا قويًا بين أربعة فرق قدمت مسارات مختلفة لكنها متقاربة في الطموح.

أسفرت القرعة عن مواجهة نارية تجمع الأهلي بالهلال على ملعب جدة، فيما يصطدم الاتحاد، حامل اللقب، بفريق الخلود مفاجأة البطولة هذا الموسم، في مباراة تقام بالقصيم. 

ومن المقرر أن تقام منافسات نصف النهائي يومي 23 و24 فبراير 2026.

العرض، الذي شهد مشاركة لاعبي المنتخب السعودي للرياضات الإلكترونية تكريمًا لتألقهم في البطولة العالمية الأخيرة، لم يخلُ من الإثارة، خاصة أن الفرق الأربعة وصلت لهذه المرحلة بعد مشوار مليء بالندية والانقلابات الفنية.

سيناريوهات مثيرة وريمونتادا لا تُنسى

كان نادي الخلود أول الواصلين إلى المربع الذهبي، بعدما قدم مباراة استثنائية أمام الخليج انتهت بفوز مثير بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، ليواصل الفريق، الذي انتقلت ملكيته إلى رجل الأعمال الأميركي بن هاربورج، عروضه اللافتة في الموسم الجاري.

ولحق به الأهلي في واحدة من أكثر مباريات البطولة إثارة، بعد صدام متجدد مع القادسية انتهى بركلات الترجيح 5-4، عقب التعادل 3-3 في الوقتين الأصلي والإضافي.

الأهلي الذي كان قد فاز على القادسية قبل أيام في الدوري بنتيجة 2-1، وجد نفسه مجددًا أمام سيناريو غريب بعدما تأخر 3-1 قبل أن يعود بقوة ويخطف بطاقة التأهل بطريقة درامية.

الهلال كان ثالث المتأهلين بعدما تغلب برباعية مقابل هدف على الفتح، مقدمًا أداءً قوياً يعكس العمل الذي يقوم به المدرب سيموني إنزاجي، الذي أعاد الفريق إلى مساره الطبيعي محليًا وقاريًا.

أما الاتحاد، فقد أكمل عقد المتأهلين بعدما أطاح بالشباب برباعية مقابل هدف، محققًا ريمونتادا قوية بعدما كان متأخرًا بهدف المغربي عبدالرزاق حمدالله. 

وقدم المهاجم الفرنسي كريم بنزيما واحدة من أفضل مبارياته هذا الموسم بتسجيله ثلاثة أهداف، ليمنح فريقه دفعة كبيرة في سعيه للدفاع عن اللقب الذي حققه الموسم الماضي على حساب القادسية.

بطولة لا تعرف التوقعات

وشهدت النسخة الحالية مفاجآت كبرى، أبرزها خروج النصر من دور الـ16 بالخسارة أمام الاتحاد، في مباراة اتسمت بالحماس رغم الظروف غير المثالية التي كان يعيشها الاتحاد مع مدربه الجديد سيرجيو كونسيساو، فيما كان النصر تحت قيادة البرتغالي جيسوس يعيش أوج مستوياته.

وودع فريق نيوم المنافسات مبكرًا رغم التوقعات الكبيرة التي سبقت مشاركته، وخسر الاتفاق أيضًا فرصته في بلوغ دور متقدم. 

وكان الشباب آخر المغادرين بعد سقوطه أمام الاتحاد في ربع النهائي، بينما فشل التعاون، رغم عروضه اللافتة في الدوري، في مواصلة مغامرته في البطولة.

بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين بطولة كأس خادم الحرمين كأس خادم الحرمين الشريفين كأس خادم الحرمين الأهلي بالهلال الأهلي الخلود الاتحاد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البرد

مش نزلة برد.. أعراض تؤكد إصابتك بفيروس كورونا

كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني

فجر السعيد تثير الجدل حول زواج دينا الشربيني وكريم محمود عبدالعزيز

أرشيفية

بعد الإلغاء..الجدول الزمني لإعادة المرحلة الأولى بانتخابات النواب

بعد واقعة إهانة معلمة… ولية أمر تكشف لـ"صدى البلد" كواليس خطيرة داخل المدرسة

بعد واقعة إهانة معلمة.. ولية أمر تكشف لـ"صدى البلد" كواليس خطيرة داخل المدرسة

الذهب

سعر الذهب صباح اليوم الأحد 30-11-2025

عمرو أديب

تعليق مفاجئ من عمرو أديب بشأن مشادة وائل جمعة ومقدم "بى إن سبورتس"

حقيقة الفيروس الجديد في مصر

حقيقة الفيروس الجديد في مصر.. الصحة توضح وتقدم نصائح مهمة للوقاية

اللواء جمال عوض

رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني أول يناير 2026

ترشيحاتنا

تطوير السيد البدوي

تطوير محيط مسجد السيد البدوي.. مشروع متكامل يعيد الهوية البصرية| صور

وزير الري يتفقد محطة أغادير

سويلم يتفقد محطة أغادير لتحلية مياه البحر لأغراض الشرب والزراعة بالمغرب

مترو الأنفاق

شاهد أحدث الصور لأعمال المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق

بالصور

حسين الجسمي يحتفي بعيد الاتحاد الـ54 في حفل كامل العدد

حسين الجسمي
حسين الجسمي
حسين الجسمي

محافظ الشرقية يتفقد مركز معلومات الشبكات والمرافق والادارة الهندسية بالديوان العام

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

طريقة تحضير سلطة البنجر (الشمندر) على أصولها

طريقة تحضير سلطة البنجر (الشمندر) على أصولها ..
طريقة تحضير سلطة البنجر (الشمندر) على أصولها ..
طريقة تحضير سلطة البنجر (الشمندر) على أصولها ..

منتشرين بقوة.. أعراض كورونا والأنفلونزا الموسمية ونصائح مجربة للعلاج

اعراض كورونا والانفلونزا
اعراض كورونا والانفلونزا
اعراض كورونا والانفلونزا

فيديو

المتهمين

عامل يختلق واقعة خطف لأحد أقاربه .. الداخلية تكشف الحقيقة

المتهمين

خلافات الجيرة تنتهي بمشاجرة بالأسلحة البيضاء في الإسكندرية

المتهم

بيجامل زوجة صديقه..عنصر جنائي ينشر فيديو مزيف لتجاوزات بقسم شرطة

تنفيذ المرحلة الرئيسية للرماية الصاروخية لعناصر من قوات الدفاع الجوي

قائد قوات الدفاع الجوي: نمتلك أحدث الأسلحة والصواريخ العالمية القادرة على التصدي لكافة التهديدات الجوية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

المزيد