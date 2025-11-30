قرعة نصف نهائي كأس الملك.. صدامات قوية بين الهلال والأهلي والاتحاد والخلود

أُجريت ظهر اليوم الأحد قرعة الدور نصف النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الرياضي 2025-2026، لتحدد ملامح مواجهات مرتقبة تحمل طابعًا تنافسيًا قويًا بين أربعة فرق قدمت مسارات مختلفة لكنها متقاربة في الطموح.

أسفرت القرعة عن مواجهة نارية تجمع الأهلي بالهلال على ملعب جدة، فيما يصطدم الاتحاد، حامل اللقب، بفريق الخلود مفاجأة البطولة هذا الموسم، في مباراة تقام بالقصيم.

ومن المقرر أن تقام منافسات نصف النهائي يومي 23 و24 فبراير 2026.

العرض، الذي شهد مشاركة لاعبي المنتخب السعودي للرياضات الإلكترونية تكريمًا لتألقهم في البطولة العالمية الأخيرة، لم يخلُ من الإثارة، خاصة أن الفرق الأربعة وصلت لهذه المرحلة بعد مشوار مليء بالندية والانقلابات الفنية.

سيناريوهات مثيرة وريمونتادا لا تُنسى

كان نادي الخلود أول الواصلين إلى المربع الذهبي، بعدما قدم مباراة استثنائية أمام الخليج انتهت بفوز مثير بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، ليواصل الفريق، الذي انتقلت ملكيته إلى رجل الأعمال الأميركي بن هاربورج، عروضه اللافتة في الموسم الجاري.

ولحق به الأهلي في واحدة من أكثر مباريات البطولة إثارة، بعد صدام متجدد مع القادسية انتهى بركلات الترجيح 5-4، عقب التعادل 3-3 في الوقتين الأصلي والإضافي.

الأهلي الذي كان قد فاز على القادسية قبل أيام في الدوري بنتيجة 2-1، وجد نفسه مجددًا أمام سيناريو غريب بعدما تأخر 3-1 قبل أن يعود بقوة ويخطف بطاقة التأهل بطريقة درامية.

الهلال كان ثالث المتأهلين بعدما تغلب برباعية مقابل هدف على الفتح، مقدمًا أداءً قوياً يعكس العمل الذي يقوم به المدرب سيموني إنزاجي، الذي أعاد الفريق إلى مساره الطبيعي محليًا وقاريًا.

أما الاتحاد، فقد أكمل عقد المتأهلين بعدما أطاح بالشباب برباعية مقابل هدف، محققًا ريمونتادا قوية بعدما كان متأخرًا بهدف المغربي عبدالرزاق حمدالله.

وقدم المهاجم الفرنسي كريم بنزيما واحدة من أفضل مبارياته هذا الموسم بتسجيله ثلاثة أهداف، ليمنح فريقه دفعة كبيرة في سعيه للدفاع عن اللقب الذي حققه الموسم الماضي على حساب القادسية.

بطولة لا تعرف التوقعات

وشهدت النسخة الحالية مفاجآت كبرى، أبرزها خروج النصر من دور الـ16 بالخسارة أمام الاتحاد، في مباراة اتسمت بالحماس رغم الظروف غير المثالية التي كان يعيشها الاتحاد مع مدربه الجديد سيرجيو كونسيساو، فيما كان النصر تحت قيادة البرتغالي جيسوس يعيش أوج مستوياته.

وودع فريق نيوم المنافسات مبكرًا رغم التوقعات الكبيرة التي سبقت مشاركته، وخسر الاتفاق أيضًا فرصته في بلوغ دور متقدم.

وكان الشباب آخر المغادرين بعد سقوطه أمام الاتحاد في ربع النهائي، بينما فشل التعاون، رغم عروضه اللافتة في الدوري، في مواصلة مغامرته في البطولة.