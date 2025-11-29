قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

اتحاد جدة يقلب الطاولة على الشباب برباعية ويكمل عقد المتأهلين لنصف نهائي كأس خادم الحرمين

صورة من اللقاء
إسلام مقلد

أكمل نادي اتحاد جدة، حامل لقب كأس خادم الحرمين الشريفين، عقد المتأهلين إلى الدور نصف النهائي، بعدما حقّق انتصارًا كبيرًا بنتيجة 4-1 أمام ضيفه الشباب، محوّلًا تأخره بهدف إلى فوز عريض أعاد للفريق هيبته في واحدة من أبرز مباريات الدور ربع النهائي.

المباراة التي أقيمت مساء اليوم السبت على ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية بجدة، شهدت حضورًا جماهيريًا لافتًا ومنافسة قوية، قبل أن يحسمها الاتحاد بخبرة نجومه وتألق مهاجمه الفرنسي كريم بنزيما.

أحداث المباراة

افتتح الشباب التسجيل مبكرًا عبر المغربي عبدالرزاق حمدالله في الدقيقة 14، مستغلًا خطأ دفاعيًا أربك حسابات الاتحاد، لكن ردّ حامل اللقب لم يتأخر كثيرًا.

ففي الدقيقة 20، أدرك المالي محمدو دومبيا التعادل بتسديدة قوية أعادت التوازن للفريق، قبل أن يظهر كريم بنزيما في الدقيقة 30 ليقلب المباراة تمامًا بهدف ثانٍ من لمسته المعتادة داخل المنطقة.

سيطرة الاتحاد

وفي الشوط الثاني، واصل الاتحاد سيطرته الهجومية، ونجح بنزيما في تسجيل الهدفين الثالث والرابع في الدقيقتين 84 و86، ليكمل الهاتريك ويحسم الفوز لصالح فريقه، مؤكّدًا عودته لمستواه العالي في توقيت مثالي قبل الأدوار الحاسمة.

وبهذا الفوز، ضمن اتحاد جدة العبور إلى الدور نصف النهائي لينضم إلى المتأهلين، بينما ودّع الشباب البطولة بعد أن عجز عن مجاراة القوة الهجومية للاتحاد في الشوط الثاني.

نادي اتحاد جدة اتحاد جدة كأس خادم الحرمين الشريفين كأس خادم الحرمين الشباب

