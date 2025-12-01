قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الوزراء: تطوير محيط الأهرامات يستهدف تحسين تجربة السائح مع الحفاظ على الطابع التراثي
عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى
استقرار نسبي.. تعرف على سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم
الموقف القانوني للقائمة الوطنية بعد إلغاء دوائر بالمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب
شعبة الذهب: قفزة عيار 21 بأكثر من 5% خلال نوفمبر وتوقعات بتجاوزه 5700 جنيه
حقيقة إلتحاق نجل إبراهيم شيكا بالأهلي.. تفاصيل
الليلة .. منتخب مصر يختتم استعداداته لمواجهة الكويت غدا في كأس العرب
تعرف على أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم
التصويت اليوم والانتهاء الخميس.. الدوائر الـ19 الملغاة بالمرحلة الأولى من انتخابات النواب
المصريون بالخارج يدلون بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب 2025
كل ما تريد معرفته عن بطولة كأس العرب قطر 2025.. اليوم
مفاجأة بشأن أسعار السلع قبل رمضان.. فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الأفوكادو

افاكادو
افاكادو
ريهام قدري

يعتبر الأفوكادو من الأطعمة التي تستحق أن تكون ثابتة في نظامك الغذائي وذلك لفوائدها العديدة للصحة والجسم .


فوائد تناول الأفوكادو لجسمك

الافوكادو وفوائده


1) يقوي صحة القلب
غني بالدهون الأحادية غير المشبعة التي ترفع الكوليسترول المفيد (HDL) وتقلل الضار (LDL).
يحتوي على البوتاسيوم الذي يساعد في ضبط ضغط الدم.
2) يمنحك طاقة وشبع لفترة أطول
الأفوكادو مليء بالدهون الصحية والألياف، وهذا يخليه يشبعك لفترة أطول ويقلل الشهية ويثبت مستوى السكر في الدم.
3) يعزز صحة الجهاز الهضمي
يحتوي على كمية كبيرة من الألياف التي:
تحسن الهضم
تقلل الإمساك
تدعم صحة القولون
4) مفيد للبشرة والشعر
غناه بفيتامين E و A والدهون الصحية يساعد في:
ترطيب البشرة
تحسين مرونة الجلد
تقوية الشعر ومنع تقصفه
5) يحافظ على صحة العين
يحتوي على اللوتين و الزياكسانثين—مضادات أكسدة تحمي العين من الأشعة الضارة وتقلل خطر التنكس البقعي.
6) يعزز المناعة
بفضل الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة مثل فيتامين C وE، يساعد في تقوية الجهاز المناعي ومكافحة الالتهابات.
7) يدعم صحة العظام
يحتوي على فيتامين K والمغنيسيوم، وهما مهمان في بناء العظام وتقويتها.
8) مفيد للحوامل
غني بالفولات الذي يدعم تكوّن الخلايا ويقي من تشوهات الجنين.
9) يساعد في ضبط الوزن عند تناوله باعتدال
رغم سعراته العالية، لكنه يشبع جدًا ويقلل الرغبة في تناول الوجبات السريعة، فيساعد في التحكم بالوزن.

الأفوكادو فوائد تناول الأفوكادو افاكادو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير الصحة

هنخبي ليه.. الصحة: نعترف بشدة الإصابة التنفسية وهذا هو السبب العلمي

الفراولة

من المركز الأول عالميا إلى أزمة محليا.. ماذا يحدث في أسواق الفراولة بمصر؟

تقسيط السيارة

كاش باك 10 آلاف جنيه.. إجراءات تقسيط السيارة البديلة للتوكتوك وسعرها

حالة الطقس اليوم.. الأرصاد تحذر من شبورة كثيفة وأمطار في هذه المناطق

حالة الطقس اليوم .. الأرصاد تحذر من شبورة كثيفة وأمطار في هذه المناطق

أسعار الدواجن

عاودت الانخفاض.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

موعد بدء فصل الشتاء رسمياً

البحوث الفلكية تعلن.. متى يبدأ فصل الشتاء رسميا؟

مشغولات ذهبية

أسعار الذهب اليوم الاثنين.. وقيمة عيار 21 الآن

الارصاد

3 ظواهر جوية.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة بجميع المحافظات

ترشيحاتنا

أكرم عفيف نجم منتخب قطر

قطر تواجه فلسطين اليوم في افتتاح كأس العرب بطموح حصد اللقب الأول

احمد رفعت

قبل بداية بطولة كأس العرب.. مينا ماهر يوجه رسالة بشأن أحمد رفعت

مينا ماهر

هل كانت النتيجة عادلة.. مينا ماهر يثير الجدل بشأن ديربي لندن.. تفاصيل

بالصور

أسماء إبراهيم تثير الجدل بسيارة فارهة من دبي

أسماء إبراهيم
أسماء إبراهيم
أسماء إبراهيم

ضبط عجز 6 طن و750 كيلو سكر تمويني وتلاعب بأوزان العبوات في بلبيس

جانب من الحملة
جانب من الحملة
جانب من الحملة

مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 1 ديسمبر في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم

انخفاض7 درجات وسقوط أمطار .. حالة الطقس في أول ديسمبر

حالة الطقس اليوم الاثنين 1 ديسمبر
حالة الطقس اليوم الاثنين 1 ديسمبر
حالة الطقس اليوم الاثنين 1 ديسمبر

فيديو

عصام صاصا

بعد الطلاق… مفاجأة تقلب الأحداث وتعيد جهاد أحمد لعصام صاصا

مباراة الاهلي والجيش الملكي

بعد أحداث مباراة الأهلي.. أول رد فعل من نادي الجيش الملكي المغربي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: من يحمي أطفال مصر الآن؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ثقافة القوة وقوة الثقافة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ما هو سر المتحوّر الجديد الذي يصيب الناس؟

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فطرتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الاستثمار في العنصر البشري

المزيد