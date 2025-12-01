ماذا يحدث لجسمك عند تناول الأفوكادو

يعتبر الأفوكادو من الأطعمة التي تستحق أن تكون ثابتة في نظامك الغذائي وذلك لفوائدها العديدة للصحة والجسم .



فوائد تناول الأفوكادو لجسمك



1) يقوي صحة القلب

غني بالدهون الأحادية غير المشبعة التي ترفع الكوليسترول المفيد (HDL) وتقلل الضار (LDL).

يحتوي على البوتاسيوم الذي يساعد في ضبط ضغط الدم.

2) يمنحك طاقة وشبع لفترة أطول

الأفوكادو مليء بالدهون الصحية والألياف، وهذا يخليه يشبعك لفترة أطول ويقلل الشهية ويثبت مستوى السكر في الدم.

3) يعزز صحة الجهاز الهضمي

يحتوي على كمية كبيرة من الألياف التي:

تحسن الهضم

تقلل الإمساك

تدعم صحة القولون

4) مفيد للبشرة والشعر

غناه بفيتامين E و A والدهون الصحية يساعد في:

ترطيب البشرة

تحسين مرونة الجلد

تقوية الشعر ومنع تقصفه

5) يحافظ على صحة العين

يحتوي على اللوتين و الزياكسانثين—مضادات أكسدة تحمي العين من الأشعة الضارة وتقلل خطر التنكس البقعي.

6) يعزز المناعة

بفضل الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة مثل فيتامين C وE، يساعد في تقوية الجهاز المناعي ومكافحة الالتهابات.

7) يدعم صحة العظام

يحتوي على فيتامين K والمغنيسيوم، وهما مهمان في بناء العظام وتقويتها.

8) مفيد للحوامل

غني بالفولات الذي يدعم تكوّن الخلايا ويقي من تشوهات الجنين.

9) يساعد في ضبط الوزن عند تناوله باعتدال

رغم سعراته العالية، لكنه يشبع جدًا ويقلل الرغبة في تناول الوجبات السريعة، فيساعد في التحكم بالوزن.