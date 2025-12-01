رئيس مياه القناة: بدء تجميل المحطات ووصول الخدمة لأهالي ميت أبو الكوم بالكامل

أعلن اللواء أ . ح أحمد محمد رمضان ، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الأثنين، البدء في أعمال دهان وتجميل جميع المحطات إقليم القناة" السويس، والإسماعيلية، والسويس"، وذلك للارتقاء بالشكل الحضارى والجمالى من أجل الحفاظ على المظهر العام للمحطات سواء مياه الشرب والصرف الصحي، بالاضافة وصول خدمة مياه الشرب لجميع المشتركين من أهالي قرية ميت أبو الكوم بالكامل التابعة لمدينة القنطرة شرق.

وقال اللواء أحمد رمضان، أنه يتابع بصفه مستمرة أعمال الصيانة ورفع الكفاءة والتجميل والنظافة العامة التي تتم في جميع المحطات " بالسويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، سواء محطات مياه الشرب أو الصرف الصحي من دهان الأسوار والبلدورات، والطلمبات، وخطوط السحب والطرد والمحابس الخاصة بكل محطة، وتهيئة الأرضيات، وذلك للارتقاء بالشكل الحضاري والجمالي والمظهر العام لجميع المحطات في إقليم القناة.

وأكد رئيس المياه والصرف الصحي بمحافظات القناة، علي وصول خدمة مياه الشرب لجميع المشتركين من أهالي قرية ميت أبو الكوم بالكامل، وذلك بعد تلقي بلاغا لغرفة العمليات عن سقوط عداية حديد قطر 4 بوصه في مصرف زراعي، وعلي الفور انتقلت فرق الشبكات الي مكان البلاغ وتم تركيب ماسوره upvc وتغير العدايه وتم إعادة تشغيل الخدمة في مدة زمنية وجيزة، كما تم المرور علي منازل جميع المشركين في قرية ميت أبو الكوم التابعة للقنطرة شرق، والتأكد من وصول مياه الشرب لجميع المواطنين بالكامل، كما تم الانتهاء من أعمال إصلاح كسر مفاجئ قطر 8 بوصة المغذي لمدينة المستقبل.

كما أضاف اللواء أحمد رمضان، أنه يتابع على مدار الساعة انتظام سير العمل في جميع المحطات، سواء مياه الشرب أورفع الصرف الصحي، ومحطات المعالجة، بالإضافة إلى رفع درجة الاستعداد بالحملة الميكانيكية بالشركة بجميع المعدات المتمثلة في سيارات الطوارئ، ومياه الشرب، وسيارات الكسح، وسيارات النافوري، والتدخل السريع، وذلك ٔلمجابهة أي أحداث طارئة، بالاضافة الي تكثيف أعمال تطهير شنايش وبالوعات اللأمطار في محافظات " السويس والإسماعيلية وبورسعيد"مع اتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية في كافة مواقع العمل أثناء أعمال التشغيل والصيانة.

وأوضح اللواء أحمد رمضان، أن فرق الطوارئ الفنية التي تم تشكيلها من المهندسين والفنيين والعمال في محافظات " السويس، والإسماعيلية، بورسعيد"، على أتم استعداد للتعامل مع الموقف الطارئة والأعطال المفاجئة بكل دقة وسرعة ومدة زمنية وجيزة، حتي يتم الانتهاء منها مع عدم تأثر المواطنين بانقطاع الخدمة، سواء مياه الشرب أو الصرف الصحي خلال فترة الإصلاح، بالإضافة إلى المتابعة المستمرة بالتنسيق مع رؤساء المناطق والقطاعات، والاستماع لملاحظات للمواطنين حول الخدمات المقدمة لهم.