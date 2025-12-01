قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أسعار الدواجن والبيض في أسواق الوادي الجديد

منصور ابوالعلمين

تشهد أسواق محافظة الوادي الجديد حركة بيع مستقرة لمنتجات الدواجن والبيض، بالتزامن مع توافر كميات كبيرة داخل المنافذ الحكومية والأسواق المحلية.

 يأتي هذا الاستقرار في ظل متابعة مكثفة من الجهات التنفيذية والرقابية لضبط الأسعار ومنع أي تلاعب، إضافة إلى جهود دعم المربين وزيادة الإنتاج داخل المحافظة.

وخلال جولة على عدد من محال بيع الدواجن ومنافذ التموين، أكد التجار أن حركة الإقبال تسير بشكل جيد، خاصة مع عطلة نهاية الأسبوع، حيث يحرص الأهالي على شراء الفراخ والبيض لتلبية احتياجات أسرهم. كما أشاروا إلى أن الأسعار الحالية تُعد مناسبة مقارنة بالأسابيع الماضية، في ظل وفرة كبيرة في المعروض.

أسعار الدواجن اليوم في الوادي الجديد

سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء من 75 إلى 85 جنيهًا، بينما بلغ سعر الفراخ الساسو نحو 85 جنيهًا للكيلوجرام. وجاءت الفراخ البلدي في مقدمة الطلب، حيث تراوحت أسعارها بين 120 و125 جنيهًا للكيلو، مع زيادة الإقبال عليها باعتبارها من الأنواع الأكثر تفضيلًا لدى المواطنين.

أسعار البيض اليوم

شهدت أسعار البيض استقرارًا ملحوظًا داخل الأسواق، حيث سجلت كرتونة البيض البلدي نحو 170 جنيهًا، بينما بلغ سعر البيض الأبيض 155 جنيهًا. واستقرت أسعار البيض الأحمر عند 165 جنيهًا للكرتونة، مع توافر الكميات المطلوبة داخل المحال ومنافذ البيع المختلفة.

وتُعد محافظة الوادي الجديد من المحافظات التي تمتلك قاعدة إنتاجية متنامية في قطاع الثروة الداجنة، حيث شهدت خلال السنوات الأخيرة توسعًا واضحًا في إنشاء المزارع الحديثة، مستفيدة من البيئة الصحراوية النظيفة والبنية الأساسية التي توفرها الدولة للمربين. وقد ساهم ذلك في زيادة حجم الإنتاج المحلي وتخفيف الاعتماد على توريد الدواجن من المحافظات الأخرى.

وأسهمت المبادرات الحكومية في دعم صغار المربين من خلال توفير الأعلاف بأسعار مناسبة، ودعم برامج التحصين البيطري، وتقديم الإرشادات الفنية التي ترفع كفاءة الإنتاج. وبفضل تلك الجهود، أصبح السوق المحلي يتمتع بتنوع في منافذ الطرح وقدرة على تلبية احتياجات المواطنين بشكل مستمر.

ويؤكد استقرار الأسعار حاليًا نجاح منظومة العمل بين الجهات التنفيذية والمربين في المحافظة، بما يضمن وفرة المنتجات وتحقيق توازن بين العرض والطلب، الأمر الذي ينعكس إيجابًا على المواطنين ويخفف الأعباء المعيشية عن أسر الواحات.

