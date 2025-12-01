قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإفتاء: الآثار وسيلة لدراسة تاريخ الأمم السابقة والتعرف على علومهم
ترامب: يجب أن تحافظ إسرائيل على حوار حقيقي مع سوريا
الطقس غدا.. انخفاض بالحرارة وشبورة كثيفة تبدأ فى هذا التوقيت
متى تصبح زينة المرأة مخالفة شرعا؟.. أمين الإفتاء تحدد الضابط الشرعي
الوطنية للانتخابات: الإقبال ملحوظ على التصويت في الدول العربية ولم يتم إخطارنا بوجود أي تجاوزات
حساب المستقبل في البنك الأهلي.. مفاجآت للشباب دون رسوم أو حد أدنى للرصيد
روسيا تضرب دنيبرو بعنف… هجوم جديد يعيد الحرب الأوكرانية لنقطة الاشتعال
رسميا.. كاف يحيل أحداث مباراة الأهلي والجيش الملكي إلى مجلس التأديب
"نيويورك تايمز": مستشار ترامب للتكنولوجيا يستغل منصبه لمصالحه الشخصية
استشهاد معاون شرطة وإصابة ضابط خلال حملة مداهمة أمنية بقنا
حجب 34 رابطا إلكترونيا انتهكت حقوق العرض الحصرية الخاصة بإحدى المنصات
حسام حسن يعلن القائمة الأولية لمنتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية
فن وثقافة

هقوم أصلي العشاء.. نشوى مصطفى ترد على شائعات وفاتها والقبض عليها

نشوى مصطفى
نشوى مصطفى
سعيد فراج

كتبت الفنانة نشوى مصطفى، منشورا مطولا عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ردت فيه على الشائعات التي لاحقاها مؤخرا، أبرزها الوفاة. 

وقالت نشوى مصطفى، عبر فيسبوك: «الناس اللي بتاكل عيش من الشائعات، يعنى مرة إشاعة إنى توفيت، ومرة إشاعة إنى اتخانقت مع زميلة فشتمتها فقبضوا عليا علشان شتمتها وسجنونى فى عنبر الخطيرين، آسفة فى اللي هقوله، بس أى حد بيألف إشاعات أنتم ناس مش محترمين بجد».

وتابعت، نشوى مصطفى: «بطمن كل الناس اللي بتحبنى أنا فى بيتنا وبشرب سحلب ولابسة لكلوك وهقوم أصلي العشاء، وأدعي على الناس اللي مش محترمين بتوع الإشاعات، والفيديو اللى بظهر فيه أنا وابنى ساندني ده يوم وفاة زوجى الله يرحمه منكم لله قلبتوا عليا المواجع».

أعمال نشوى مصطفى

ومن ناحية أخرى شاركت نشوي مصطفي فى بطولة مسلسل “ سيد الناس ” ، الذي تم عرضه خلال شهر رمضان الماضي، وقام ببطولته عمرو سعد.

مسلسل سيد الناس من بطولة عمرو سعد، الهام شاهين ، سلوي عثمان ، ريم مصطفى، أحمد زاهر، أحمد رزق، إنجي المقدم، خالد الصاوي، منة فضالي، نشوى مصطفى، رنا رئيس، ملك أحمد زاهر، أحمد فهيم، محمود قابيل، سلوى عثمان، طارق النهري، ياسين السقا، إنجي كيوات، ساندي علي، أسما سليمان،  علياء صبحى والعمل من إخراج وقصة  محمد سامي ومن كتابة ورشة قلم .

العمل تدور احداثه في إطار اجتماعي حول شخصية الراجحي الذي يدخل في عداوة مع اشقائه الثلاثة ، وهو ما يولد العديد من المشاكل والصراعات بينهم .

نشوى مصطفى الفنانة نشوى مصطفى أعمال نشوى مصطفى اخبار نشوى مصطفى

