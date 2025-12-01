هقوم أصلي العشاء.. نشوى مصطفى ترد على شائعات وفاتها والقبض عليها

كتبت الفنانة نشوى مصطفى، منشورا مطولا عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ردت فيه على الشائعات التي لاحقاها مؤخرا، أبرزها الوفاة.

وقالت نشوى مصطفى، عبر فيسبوك: «الناس اللي بتاكل عيش من الشائعات، يعنى مرة إشاعة إنى توفيت، ومرة إشاعة إنى اتخانقت مع زميلة فشتمتها فقبضوا عليا علشان شتمتها وسجنونى فى عنبر الخطيرين، آسفة فى اللي هقوله، بس أى حد بيألف إشاعات أنتم ناس مش محترمين بجد».

وتابعت، نشوى مصطفى: «بطمن كل الناس اللي بتحبنى أنا فى بيتنا وبشرب سحلب ولابسة لكلوك وهقوم أصلي العشاء، وأدعي على الناس اللي مش محترمين بتوع الإشاعات، والفيديو اللى بظهر فيه أنا وابنى ساندني ده يوم وفاة زوجى الله يرحمه منكم لله قلبتوا عليا المواجع».

أعمال نشوى مصطفى

ومن ناحية أخرى شاركت نشوي مصطفي فى بطولة مسلسل “ سيد الناس ” ، الذي تم عرضه خلال شهر رمضان الماضي، وقام ببطولته عمرو سعد.

مسلسل سيد الناس من بطولة عمرو سعد، الهام شاهين ، سلوي عثمان ، ريم مصطفى، أحمد زاهر، أحمد رزق، إنجي المقدم، خالد الصاوي، منة فضالي، نشوى مصطفى، رنا رئيس، ملك أحمد زاهر، أحمد فهيم، محمود قابيل، سلوى عثمان، طارق النهري، ياسين السقا، إنجي كيوات، ساندي علي، أسما سليمان، علياء صبحى والعمل من إخراج وقصة محمد سامي ومن كتابة ورشة قلم .

العمل تدور احداثه في إطار اجتماعي حول شخصية الراجحي الذي يدخل في عداوة مع اشقائه الثلاثة ، وهو ما يولد العديد من المشاكل والصراعات بينهم .