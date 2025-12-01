رئيس الأساقفة يشارك في انطلاق برنامج الدكتوراة بكلية اللاهوت الأسقفية | صور

شارك اليوم رئيس الأساقفة الدكتور سامي فوزي، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، في إفتتاح البرنامج الذي نظمته كلية اللاهوت الأسقفية، بالشراكة مع كلية Beeson Divinity School، بالولايات المتحدة الأمريكية و Wittenberg Center for Reformation Studies، وهو برنامج الدكتوراه في الخدمة (DMin)، المخصص للقساوسة والمطارنة من مختلف أنحاء إفريقيا، بحضور الدكتور شادي منير، مدير كلية اللاهوت الأسقفية.

كلية اللاهوت الأسقفية

أعرب رئيس الأساقفة الدكتور سامي عن بالغ ساعدته بانطلاق البرنامج، ومشيرًا إلى أن هذا المشروع الأكاديمي يُعد خطوة محورية في خدمة الكنيسة داخل إفريقيا.

وأكد أن إطلاق البرنامج هو ثمرة سنوات طويلة من التخطيط والصلاة والعمل المشترك بين الشركاء.

يهدف البرنامج إلى إعداد قادة الكنيسة إعدادًا أكاديميًا وروحيًا متكاملًا، من خلال دراسة تمتد لخمس سنوات تشمل موضوعات متنوعة في اللاهوت وتاريخ الكنيسة والخدمة الرعوية.

ويركّز البرنامج على تزويد القادة الكنسيين بالمعرفة والخبرة اللازمة لإدارة المؤسسات والهيئات اللاهوتية التي يشرفون عليها، وقد شاركت في هذا البرنامج وفود من أوغندا ونيجيريا وجنوب إفريقيا وبوروندي ورواندا وتشاد والسودان.

الجدير بالذكر أن كلية اللاهوت الأسقفية تأسست عام ٢٠٠٥م، حيث تشمل المنظومة التعليمية للكلية على ثلاث مستويات إذ يتضمن المستوى الأول كلية اللاهوت المركزية للإقليم تحت مسمى "القديس أثناسيوس" بمحافظة القاهرة والإسكندرية، كما يضم المستوى الثانى كليات الأبروشيات تحت مسمى القديس كبريانوس اللاهوت بتونس، وكلية القديس فرومنتيوس في جامبيلا بإثيوبيا، وذلك بالإضافة للمستوى الثالث حيث يشمل مركز المنيا للدراسات اللاهوتية ومعهد جبال النوبة للدراسات الكتابية بالقاهرة.