قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
صاحب معرض سيارات يتصالح مع أفشة.. محامي لاعب الأهلي يكشف تفاصيل مثيرة
حالة الطقس غدا.. هيئة الأرصاد تتوقع أمطارا وشبورة
جيش الاحتلال يزعم اغتيال قائد النخبة في لواء غزة التابع لحركة الجهاد
الوطنية للانتخابات: جدول زمني لتمكين الناخبين من الإدلاء بأصواتهم في الدوائر الملغاة
شروط الحصول على السيارة الجديدة البديلة للتوكتوك في محافظة الجيزة
رئيس مصر للطيران يلتقي وفد رفيع المستوى من مجموعة طيران أبوظبي
سعر الذهب عيار 21 بالمصنعية اليوم الاثنين 1 ديسمبر
دار الإفتاء: يجوز إخراج الزكاة مساعدةً لمن أراد الزواج
استثناءات لـ الأعمال الشاقة.. ساعات راحة ممنوحة قانونا لهؤلاء الموظفين
وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان عددا من قادة الوفود العسكرية بمعرض إيديكس 2025
وزير الري: مصر من أوائل الدول الداعية لتعيين مبعوث أممي خاص بقضايا المياه
راجمة الصواريخ ردع 300 ومركبة النجدة سينا 806 وتطوير إنتاج الصلب المدرع.. الإنتاج الحربي تعرض منتجات عسكرية جديدة لأول مرة في معرض إيديكس 2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

النحاس والتكفيت يجذبان الزوار.. الإبداع يسطع في افتتاح قصر ثقافة الغردقة

نحاس
نحاس
أحمد عبد القوى

شهدت مدينة الغردقة افتتاحًا فنيًا وثقافيًا مميزًا لقصر ثقافة الغردقة بعد تطويره وتهيئته ليصبح صرحًا يليق بمكانة المدينة السياحية، وذلك في إطار الجهود المستمرة لوزارة الثقافة في نشر الوعي والإبداع في مختلف المحافظات.

جاء الافتتاح بحضور قيادات الوزارة ومسؤولي محافظة البحر الأحمر وعدد من الفنانين والمثقفين وأهالي المدينة الذين شاركوا في الفعالية التي تحولت إلى احتفالية فنية متكاملة.

وتضمن الافتتاح جولة في أرجاء القصر الذي يضم مسرحًا حديثًا وقاعات متعددة للفنون التشكيلية وورش التدريب والمكتبة العامة، بما يجعله مركزًا ثقافيًا متكاملًا قادرًا على احتضان الفعاليات الكبرى واستقبال المواهب من مختلف الأعمار.

وكان لعرض الحرف التقليدية حضورا لافتا، خاصة أعمال النحاس والتكفيت التي جذبت أنظار الزوار لما تحمله من جمال ودقة تعكس مهارة الفنانين والحرفيين المصريين.

وقدّم الفنانون شرحًا لخطوات التكفيت، بدءًا من حفر مجرى السلك على سطح النحاس، وحتى تطعيمه بالفضة أو الذهب وطرقه حتى يبدو كمسطح واحد يفيض بالبريق، وهو ما لاقى إعجاب الجمهور واهتمامه بالتعرف على هذه الحرفة العريقة.

وأكد مسؤولو وزارة الثقافة خلال الافتتاح أن القصر سيبدأ في تنظيم سلسلة من البرامج الثقافية والفنية تشمل ورشًا للحرف التراثية، وعروضًا مسرحية، وأمسيات شعرية، ومعارض تشكيلية، إضافة إلى برامج موجهة للأطفال والشباب لتنمية مهاراتهم وتعزيز انتمائهم للتراث والفنون.

ويأتي افتتاح قصر ثقافة الغردقة ليضيف مساحة جديدة للتنوير والإبداع في محافظة البحر الأحمر، وليؤكد استمرار الجهود الرامية إلى دعم الثقافة المصرية وتوفير منصات تعزز دور الفنون والتراث في المجتمع، في مشهد تزينه براعة النحاس وتوهج التكفيت.

قصر ثقافة غردقة مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

تغيير مفاجئ في موعد التقييم المبدئي للصفين الأول والثاني الإبتدائي بمدارس 13محافظة

إحالة 19 طالبًا وطالبة إلى مجلس تأديب ابتدائي

إحالة 19 طالبًا من طب الإسكندرية إلى مجلس تأديب ابتدائي.. إيه الحكاية؟

سعر البانيه اليوم

اشتري وخزني.. انخفاض أسعار الفراخ اليوم الإثنين| البانيه وصل كام؟

500 جنيه| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

500 جنيه| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

الفراخ السردة

الفراخ السردة.. خطر موجود في المحلات خلف ستارة الخصومات

سامح حسين

قريبا في المدرجات.. سامح حسين مدرسا في جامعة حلوان

جانب من مباراة الأهلي والجيش الملكي

سر عدم تقدم الأهلي بشكوى رسمية ضد الجيش الملكي.. خاص

كأس العرب

بالتردد.. 17 قناة ناقلة لـ كأس العرب 2025 بمشاركة منتخب مصر

ترشيحاتنا

أرشيفية

إحالة مسئول ابتز مديرة أكبر تطبيق للخدمات المنزلية للجنايات

رؤساء هيئات وإدارات قضايا الدولة في الدول العربية

رؤساء هيئات وإدارات قضايا الدولة بالدول العربية يناقشون تطوير آليات التعاون.. صور

أرشيفية

فتاة تدلي بأقوالها أمام النيابة في واقعة معاشرة والدها لشقيقتها |خاص

بالصور

صنع في مصر| مسيرات انتحارية في جناح شركة أمستون بمعرض إيديكس 2025.. صور

جبار 250
جبار 250
جبار 250

راجمة الصواريخ ردع 300 ومركبة النجدة سينا 806 وتطوير إنتاج الصلب المدرع.. الإنتاج الحربي تعرض منتجات عسكرية جديدة لأول مرة في معرض إيديكس 2025

راجمة الصواريخ ردع 300
راجمة الصواريخ ردع 300
راجمة الصواريخ ردع 300

وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان عددا من قادة الوفود العسكرية بمعرض إيديكس 2025

وزير الدفاع على هامش اللقاءات
وزير الدفاع على هامش اللقاءات
وزير الدفاع على هامش اللقاءات

عائلة جبار| مسيرات جوية مصرية بتكنولوجيا عالمية تقدمها شركة أمستون في معرض إيديكس 2025

المسيرة جبار 250
المسيرة جبار 250
المسيرة جبار 250

فيديو

جومانا مراد

جومانا مراد تكشف عن أول بطولة مطلقة لها فى الدراما المصرية وحقيقة دخولها عالم الغناء

وزير الدفاع على هامش اللقاءات

وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان عددا من قادة الوفود العسكرية بمعرض إيديكس 2025

القطة

القبض على شخص تعدى على قطة بعصا خشبية بالشرقية

منظومة IRIS-T للدفاع الجوي بمعرض إيديكس 2025

IRIS-T.. أحدث منظومة دفاع جوي عالمية تمتلكها مصر في معرض إيديكس 2025| شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اللياقة واللباقة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نظرية المؤامرة

شريف علي سليمان

شريف سليمان يكتب: فيتو الرئيس في الانتخابات

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: غزة إبادة الإنسان والبيئة معاً

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: من يحمي أطفال مصر الآن؟

المزيد