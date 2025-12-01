قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الجدول الزمني لإعادة الانتخابات بالمرحلة الأولى من مجلس النواب بالدوائر الملغاه.. خاص
صاحب معرض سيارات يتصالح مع أفشة.. محامي لاعب الأهلي يكشف تفاصيل مثيرة
حالة الطقس غدا.. هيئة الأرصاد تتوقع أمطارا وشبورة
جيش الاحتلال يزعم اغتيال قائد النخبة في لواء غزة التابع لحركة الجهاد
الوطنية للانتخابات: جدول زمني لتمكين الناخبين من الإدلاء بأصواتهم في الدوائر الملغاة
شروط الحصول على السيارة الجديدة البديلة للتوكتوك في محافظة الجيزة
رئيس مصر للطيران يلتقي وفد رفيع المستوى من مجموعة طيران أبوظبي
سعر الذهب عيار 21 بالمصنعية اليوم الاثنين 1 ديسمبر
دار الإفتاء: يجوز إخراج الزكاة مساعدةً لمن أراد الزواج
استثناءات لـ الأعمال الشاقة.. ساعات راحة ممنوحة قانونا لهؤلاء الموظفين
وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان عددا من قادة الوفود العسكرية بمعرض إيديكس 2025
وزير الري: مصر من أوائل الدول الداعية لتعيين مبعوث أممي خاص بقضايا المياه
فن وثقافة

من صناع الفخار ينهض التراث في افتتاح قصر ثقافة الغردقة

الفخار
الفخار
أحمد عبد القوى

شهدت مدينة الغردقة افتتاح قصر ثقافة الغردقة بعد تطويره، في احتفالية أبرزت ارتباط التراث الحرفي بالهوية الثقافية المصرية، وعلى رأسها حرفة صناع الفخار التي كانت محورًا لافتًا ضمن فعاليات الافتتاح.

وخلال الجولة داخل القصر، توقف الزوار أمام عرض حي لحرفة صناعة الفخار، حيث قدم الحرفيون نماذج صنعت من الطمي المصري الذي لازم الإنسان منذ عصر ما قبل الأسرات. وأوضح العارضون أن هذه الحرفة لم تكن مجرد صناعة تقليدية، بل مكونًا أصيلًا من تاريخ المصريين، استخدمها أجدادهم في أدوات الطعام والزينة وتوابيت الدفن، حتى وصلت إلى أعلى درجات الدقة والإتقان.

وجود صناع الفخار في افتتاح قصر الثقافة جاء ليجسد الرابط بين الماضي والحاضر، حيث أبرز الحرفيون كيف طوروا منتجاتهم لتناسب احتياجات العصر دون التخلي عن الخامة الأصلية والرموز التي تعبر عن الهوية المصرية.

 وقد لاقى العرض اهتمامًا كبيرًا من الحضور الذين أثنوا على مهارة الفخارين وأهمية استمرار هذه الحرفة بوصفها شاهدًا على التنوع الثقافي من الدلتا إلى الصعيد والواحات.

وأكد مسؤولو وزارة الثقافة أن افتتاح قصر ثقافة الغردقة يمثل دعمًا مباشرًا للحرفيين والفنانين، وأن القصر سيخصص برامج وورشًا لتعليم الفخار وتشجيع الأجيال الجديدة على الحفاظ على هذا التراث، باعتباره أحد أهم روافد الثقافة المصرية القابلة للاستدامة والتطوير.

بهذا الافتتاح، تجمع الغردقة بين نهضتها السياحية وحضورها الثقافي، ليصبح القصر منصة تحتضن الإبداع المصري، وتمنح صناع الفخار وغيرهم من الحرفيين مساحة لإحياء تراث ما زال نابضًا بالحياة.

فن ثقافة غردقة

وزير التربية والتعليم

تغيير مفاجئ في موعد التقييم المبدئي للصفين الأول والثاني الإبتدائي بمدارس 13محافظة

إحالة 19 طالبًا وطالبة إلى مجلس تأديب ابتدائي

إحالة 19 طالبًا من طب الإسكندرية إلى مجلس تأديب ابتدائي.. إيه الحكاية؟

سعر البانيه اليوم

اشتري وخزني.. انخفاض أسعار الفراخ اليوم الإثنين| البانيه وصل كام؟

500 جنيه| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

500 جنيه| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

الفراخ السردة

الفراخ السردة.. خطر موجود في المحلات خلف ستارة الخصومات

سامح حسين

قريبا في المدرجات.. سامح حسين مدرسا في جامعة حلوان

سر عدم تقدم الأهلي بشكوى رسمية ضد الجيش الملكي.. خاص

سر عدم تقدم الأهلي بشكوى رسمية ضد الجيش الملكي.. خاص

كأس العرب

بالتردد.. 17 قناة ناقلة لـ كأس العرب 2025 بمشاركة منتخب مصر

خالد طلعت

ناقد رياضي عن فوز منتخب فلسطين على قطر: مفاجأة مدوية

الغندور

الغندور عن فوز منتخب فلسطين أمام قطر: أداء رائع

كرة قدم

إقالة مدرب أوجسبورج بعد بداية سيئة بالبوندسليجا الألمانية

بالصور

صنع في مصر| مسيرات انتحارية في جناح شركة أمستون بمعرض إيديكس 2025.. صور

جبار 250
جبار 250
جبار 250

راجمة الصواريخ ردع 300 ومركبة النجدة سينا 806 وتطوير إنتاج الصلب المدرع.. الإنتاج الحربي تعرض منتجات عسكرية جديدة لأول مرة في معرض إيديكس 2025

راجمة الصواريخ ردع 300
راجمة الصواريخ ردع 300
راجمة الصواريخ ردع 300

وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان عددا من قادة الوفود العسكرية بمعرض إيديكس 2025

وزير الدفاع على هامش اللقاءات
وزير الدفاع على هامش اللقاءات
وزير الدفاع على هامش اللقاءات

عائلة جبار| مسيرات جوية مصرية بتكنولوجيا عالمية تقدمها شركة أمستون في معرض إيديكس 2025

المسيرة جبار 250
المسيرة جبار 250
المسيرة جبار 250

جومانا مراد

جومانا مراد تكشف عن أول بطولة مطلقة لها فى الدراما المصرية وحقيقة دخولها عالم الغناء

وزير الدفاع على هامش اللقاءات

وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان عددا من قادة الوفود العسكرية بمعرض إيديكس 2025

القطة

القبض على شخص تعدى على قطة بعصا خشبية بالشرقية

منظومة IRIS-T للدفاع الجوي بمعرض إيديكس 2025

IRIS-T.. أحدث منظومة دفاع جوي عالمية تمتلكها مصر في معرض إيديكس 2025| شاهد

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اللياقة واللباقة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نظرية المؤامرة

شريف علي سليمان

شريف سليمان يكتب: فيتو الرئيس في الانتخابات

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: غزة إبادة الإنسان والبيئة معاً

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: من يحمي أطفال مصر الآن؟

