من صناع الفخار ينهض التراث في افتتاح قصر ثقافة الغردقة

شهدت مدينة الغردقة افتتاح قصر ثقافة الغردقة بعد تطويره، في احتفالية أبرزت ارتباط التراث الحرفي بالهوية الثقافية المصرية، وعلى رأسها حرفة صناع الفخار التي كانت محورًا لافتًا ضمن فعاليات الافتتاح.

وخلال الجولة داخل القصر، توقف الزوار أمام عرض حي لحرفة صناعة الفخار، حيث قدم الحرفيون نماذج صنعت من الطمي المصري الذي لازم الإنسان منذ عصر ما قبل الأسرات. وأوضح العارضون أن هذه الحرفة لم تكن مجرد صناعة تقليدية، بل مكونًا أصيلًا من تاريخ المصريين، استخدمها أجدادهم في أدوات الطعام والزينة وتوابيت الدفن، حتى وصلت إلى أعلى درجات الدقة والإتقان.

وجود صناع الفخار في افتتاح قصر الثقافة جاء ليجسد الرابط بين الماضي والحاضر، حيث أبرز الحرفيون كيف طوروا منتجاتهم لتناسب احتياجات العصر دون التخلي عن الخامة الأصلية والرموز التي تعبر عن الهوية المصرية.

وقد لاقى العرض اهتمامًا كبيرًا من الحضور الذين أثنوا على مهارة الفخارين وأهمية استمرار هذه الحرفة بوصفها شاهدًا على التنوع الثقافي من الدلتا إلى الصعيد والواحات.

وأكد مسؤولو وزارة الثقافة أن افتتاح قصر ثقافة الغردقة يمثل دعمًا مباشرًا للحرفيين والفنانين، وأن القصر سيخصص برامج وورشًا لتعليم الفخار وتشجيع الأجيال الجديدة على الحفاظ على هذا التراث، باعتباره أحد أهم روافد الثقافة المصرية القابلة للاستدامة والتطوير.

بهذا الافتتاح، تجمع الغردقة بين نهضتها السياحية وحضورها الثقافي، ليصبح القصر منصة تحتضن الإبداع المصري، وتمنح صناع الفخار وغيرهم من الحرفيين مساحة لإحياء تراث ما زال نابضًا بالحياة.