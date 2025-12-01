مهلة 15 يومًا لجمعية مصر التعاونية الزراعية لاستكمال ملف التفويضات بالعبور الجديدة

في إطار توجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، بشأن ضرورة الإسراع في إنجاز ملف الأراضي المضافة وتقنين أوضاعها مع الملاك، وتعزيز مبادئ الانضباط والشفافية في منظومة التعامل على الأراضي،

يواصل جهاز مدينة العبور الجديدة تنفيذ خطوات فعّالة لتسريع وتيرة العمل واستكمال إجراءات التقنين

جمعية مصر التعاونية الزراعية

عقد اليوم المهندس محمود مراد، رئيس الجهاز، اجتماعًا موسعًا بمقر الجهاز بحضور النواب والمعاونين ومديري الإدارات المختصة، مع ممثلي مجلس إدارة جمعية مصر التعاونية الزراعية، وذلك لمراجعة موقف تقديم التفويضات اللازمة ضمن إجراءات التقنين سواء بنظام المجموعات أو الطلبات الفردية.

وخلال الاجتماع، اشار المهندس محمود مراد الى أهمية الإسراع في استيفاء جميع التفويضات المطلوبة من خلال الجمعية، بما يضمن استكمال الدورة الإجرائية، وتحديث بيانات ملفات التقنين على نحو دقيق يسهّل عمليات الفحص والبت دون تعطّل.

كما أعلن الجهاز عن منح مهلة نهائية لمدة 15 يومًا للجمعية لمراجعة الموقف التنفيذي لملفاتهم واستكمال أي نواقص تتعلق بالتفويضات، بما يضمن عدم تأخر الإجراءات وإتاحة الملفات للعرض والفحص والبت وفق القواعد المنظمة.

ويأتي هذا التحرك في إطار حرص جهاز مدينة العبور الجديدة على تسهيل الإجراءات على المواطنين، ودعم منظومة التنمية العمرانية الشاملة، ودفع العمل في ملف الأراضي المضافة وتقنين أوضاعها بما يحفظ حقوق الدولة ويحقق الصالح العام ويعزز ثقة المواطنين في منظومة التقنين.