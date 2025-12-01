قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأقمار الصناعية تكشف عجز السد الإثيوبي عن توليد الكهرباء.. وسر فتح مفيض توشكى
مبالغ كبرى للفائزين.. متحدث الأوقاف يعلن جوائز المسابقة العالمية للقرآن الكريم
فرص سقوط أمطار وانخفاض حرارة.. الأرصاد تكشف طقس الأيام المقبلة
توقعات بوصول سعر الجنيه الذهب لـ 50 ألف جنيها.. تفاصيل
«معاشك هيزيد ولا لأ؟».. تفاصيل قرار التأمينات بدءًا من يناير المقبل
سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الإثنين.. وصل كام؟
هل يشترط ستر العورة عند الوضوء بعد الاستحمام؟.. أمين الإفتاء: اعتقاد غير صحيح
نشوي مصطفى تكشف حقيقة القبض عليها بسبب هند عاكف.. بث مباشر
للمرة الأولى في تاريخها.. مصر تصنع أجزاء من مقاتلات رافال الفرنسية
مصر تستعد لإطلاق أكبر معرض عسكري عالمي في 2025 في إطار تطوير صناعتها الدفاعية
وزير البترول يبحث تعميق التعاون مع نفط عمان ويشيد بانضمام بتروجيت
مسيرات أرضية وجوية وأجهزة تشويش وتصنيع أجزاء من الطائرة رفال.. جناح متميز للهيئة العربية للتصنيع في معرض إيديكس 2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

مهلة 15 يومًا لجمعية مصر التعاونية الزراعية لاستكمال ملف التفويضات بالعبور الجديدة

رئيس جهاز العبور الجديدة
رئيس جهاز العبور الجديدة
آية الجارحي

في إطار توجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، بشأن ضرورة الإسراع في إنجاز ملف الأراضي المضافة وتقنين أوضاعها مع الملاك، وتعزيز مبادئ الانضباط والشفافية في منظومة التعامل على الأراضي، 

يواصل جهاز مدينة العبور الجديدة تنفيذ خطوات فعّالة لتسريع وتيرة العمل واستكمال إجراءات التقنين 

جمعية مصر التعاونية الزراعية

عقد اليوم المهندس محمود مراد، رئيس الجهاز، اجتماعًا موسعًا بمقر الجهاز بحضور النواب والمعاونين ومديري الإدارات المختصة، مع ممثلي مجلس إدارة جمعية مصر التعاونية الزراعية، وذلك لمراجعة موقف تقديم التفويضات اللازمة ضمن إجراءات التقنين سواء بنظام المجموعات أو الطلبات الفردية.

وخلال الاجتماع، اشار المهندس محمود مراد الى أهمية الإسراع في استيفاء جميع التفويضات المطلوبة من خلال الجمعية، بما يضمن استكمال الدورة الإجرائية، وتحديث بيانات ملفات التقنين على نحو دقيق يسهّل عمليات الفحص والبت دون تعطّل.

كما أعلن الجهاز عن منح مهلة نهائية لمدة 15 يومًا للجمعية لمراجعة الموقف التنفيذي لملفاتهم واستكمال أي نواقص تتعلق بالتفويضات، بما يضمن عدم تأخر الإجراءات وإتاحة الملفات للعرض والفحص والبت وفق القواعد المنظمة.

ويأتي هذا التحرك في إطار حرص جهاز مدينة العبور الجديدة على تسهيل الإجراءات على المواطنين، ودعم منظومة التنمية العمرانية الشاملة، ودفع العمل في ملف الأراضي المضافة وتقنين أوضاعها بما يحفظ حقوق الدولة ويحقق الصالح العام ويعزز ثقة المواطنين في منظومة التقنين.

المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان جهاز مدينة العبور الجديدة المهندس محمود مراد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

تغيير مفاجئ في موعد التقييم المبدئي للصفين الأول والثاني الإبتدائي بمدارس 13محافظة

إحالة 19 طالبًا وطالبة إلى مجلس تأديب ابتدائي

إحالة 19 طالبًا من طب الإسكندرية إلى مجلس تأديب ابتدائي.. إيه الحكاية؟

سعر البانيه اليوم

اشتري وخزني.. انخفاض أسعار الفراخ اليوم الإثنين| البانيه وصل كام؟

500 جنيه| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

500 جنيه| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

الفراخ السردة

الفراخ السردة.. خطر موجود في المحلات خلف ستارة الخصومات

أرشيفية

فتاة تدلي بأقوالها أمام النيابة في واقعة معاشرة والدها لشقيقتها |خاص

سامح حسين

قريبا في المدرجات.. سامح حسين مدرسا في جامعة حلوان

كأس العرب

بالتردد.. 17 قناة ناقلة لـ كأس العرب 2025 بمشاركة منتخب مصر

ترشيحاتنا

طلاب جامعة طنطا

بمشاركة واسعة من كليات طب الأسنان المصرية.. طلاب أسنان طنطا يحصدون ٥ مراكز متقدمة في منافسات عالمية

محافظ الغربية

محافظ الغربية يتفقد مواقف طنطا خلال ساعة الذروة..و يتابع انتظام حركة النقل ويستمع لمطالب المواطنين

معرض فني

افتتاح معرض بريت بطرس غالي "همسات فجر جديد" في جاليري بيكاسو 7 ديسمبر

بالصور

مسيرات أرضية وجوية وأجهزة تشويش وتصنيع أجزاء من الطائرة رفال.. جناح متميز للهيئة العربية للتصنيع في معرض إيديكس 2025

منتجات الهيئة العربية للتصنيع في معرض إيديكس 2025
منتجات الهيئة العربية للتصنيع في معرض إيديكس 2025
منتجات الهيئة العربية للتصنيع في معرض إيديكس 2025

لرفع وعي الشباب.. سامح حسين يشارك في ندوة بجامعة حلوان

من ندوة سامح حسين
من ندوة سامح حسين
من ندوة سامح حسين

دينا حايك تشوق جمهورها لكليب " برواز كبير" للمخرجة بتول عرفة

دينا حايك
دينا حايك
دينا حايك

صنع في مصر| مسيرات انتحارية في جناح شركة أمستون بمعرض إيديكس 2025.. صور

جبار 250
جبار 250
جبار 250

فيديو

نشوى مصطفى

نشوي مصطفى تكشف حقيقة القبض عليها بسبب هند عاكف.. بث مباشر

آيتن عامر

أسرار الطلاق والبدايات القاسية… آيتن عامر تنهار باكية على الهواء في صاحبة السعادة

جومانا مراد

جومانا مراد تكشف عن أول لها في الدراما المصرية وحقيقة دخولها عالم الغناء

المدفع المصري EGY k9A1

قدرات ومميزات المدفع المصري EGY K9A1

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب قصيدة: يا يَمنَ العِزِّ

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: أسلحة مصرية تهز «إيديكس 2025»

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اللياقة واللباقة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نظرية المؤامرة

شريف علي سليمان

شريف سليمان يكتب: فيتو الرئيس في الانتخابات

المزيد