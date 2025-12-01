الصحفيين توزع تأشيرات العمرة وسط أجواء روحانية

تسلم الزملاء الصحفيين، المشاركين في برنامج العمرة الذي تنظمه النقابة، تأشيرات العمرة، وسط مشاركة واسعة من أعضاء الجمعية العمومية، وأعضاء مجلس النقابة، حيث جاء الحفل بالتزامن مع صالون النقابة الشهري الذي يأتي تحت عنوان معركة الهوية وحماية الثوابت في عالم سريع التغير.

كما أحيت فرقة مديح البرهامية احتفالية توزيع تأشيرات العمرة بنقابه الصحفيين و التي تستضيفها لجنتا الشئون العربية والخارجية والحج والعمرة بنقابة الصحفيين، برئاسة الكاتب الصحفي محمد السيد الشاذلي، بحضور الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، كما قام المنشد محمود هلال، منشد الشارقة بتلاوة عدد من الأناشيد الدينية و الابتهالات.

و شهدت الحفل توزيع تأشيرات العمرة للزملاء الصحفيين المشاركين في برنامج العمرة، الذي تنظمه النقابة، إلى جانب مشاركة فضيلة الدكتور أحمد المالكي من علماء الأزهر الشريف لشرح مناسك العمرة للزملاء المشاركين فى عمرة شهر ديسمبر، والمنشد محمود هلال، منشد الشارقة، ومديح لأبناء الطريقة البرهامية لإحياء أجواء الاحتفال بتوزيع تأشيرات العمرة، وتقديم الإعلامى الدكتور وليد الحسيني.

وتتزامن الاحتفالية مع الصالون الشهري للجنه الشئون العربية و التي تناقش موضوعًا محوريًا بعنوان: "معركة الهوية وحماية الثوابت في عالم سريع التغيّر"، وهو أحد الموضوعات، التي تكتسب أهمية متزايدة في ظل التحولات المتسارعة، التي يشهدها العالم .