سعر الدولار أمام الجنيه بالبنوك اليوم الثلاثاء 2-12-2025

سعر الدولار أمام الجنيه المصرى اليوم الثلاثاء 2 ديسمبر 2025، يعرضه "صدى البلد" في عدد من البنوك حيث سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري، 47.51 جنيه للشراء، و47.64 للبيع.

وفي البنك الأهلي المصري، 47.55 جنيه للشراء، و47.65 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي cib بلغ 47.55 جنيه للشراء 47.65 جنيه للبيع، وفي بنك كريدي أجريكول عند 47.50 جنيه للشراء، و47.60 جنيه للبيع.

وقد شهدت أسعار الدولار الأمريكي تراجعًا جماعيًا داخل البنوك المصرية خلال تعاملات الأحد، حيث انخفضت أسعار الصرف أمام الجنيه المصري بشكل طفيف.

سعر الدولار في البنوك اليوم الثلاثاء

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

- 47.55 جنيه للشراء.

- 47.65 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

- 47.55 جنيه للشراء.

- 47.65 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة

- 47.55 جنيه للشراء.

- 47.65 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

- 47.55 جنيه للشراء.

- 47.65 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي "cib"

- 47.55 جنيه للشراء.

- 47.65 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة

- 47.50 جنيه للشراء.

- 47.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي

- 47.55 جنيه للشراء.

- 47.65 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك أبو ظبي التجاري

- 47.50 جنيه للشراء.

- 47.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني

- 47.50 جنيه للشراء.

- 47.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول

- 47.50 جنيه للشراء.

- 47.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان

- 47.52 جنيه للشراء.

- 47.62 جنيه للبيع.