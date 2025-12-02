أبرزها قلة شرب الماء.. أسباب الإصابة بالفشل الكلوي

الفشل الكلوي من الأمراض شديدة الخطورة التي يمكن أن تصيب الإنسان والتي تحدث لعدة أسباب.

إليك أبرز أسباب الفشل الكلوي



أسباب الفشل الكلوي

يحدث الفشل الكلوي عندما تفقد الكليتان القدرة على تنقية الدم والتخلص من السموم والسوائل الزائدة، ويرجع ذلك لعدد من العوامل الصحية الشائعة، أبرزها:



مرض السكري

يُعد السبب الأول للفشل الكلوي، حيث تؤدي ارتفاعات السكر المستمرة إلى تلف الأوعية الدموية الدقيقة في الكلى.



ارتفاع ضغط الدم

الضغط المرتفع غير المنضبط يسبب إجهادًا للأوعية الدموية داخل الكلية، مما يؤدي إلى تدهور وظائفها تدريجيًا.

التهابات الكلى المزمنة

مثل التهاب الكلى الحاد أو المتكرر، وحالات التهاب الحوض الكلوي.

انسداد المسالك البولية كحصوات الكلى الكبيرة، وتضخم البروستاتا عند الرجال، أو أي انسداد يمنع خروج البول بصورة طبيعية.

الوراثة والأمراض الجينية

مثل مرض الكلى المتعدد الكيسات.



استخدام بعض الأدوية لفترات طويلة

خاصةً المسكنات غير الستيرويدية مثل الإيبوبروفين والنابروكسين، وبعض المضادات الحيوية، إذا أُخذت بجرعات عالية أو لفترات طويلة دون إشراف طبي.

الجفاف الشديد ونقص السوائل

يؤثر مباشرة على تدفق الدم للكلى وقد يؤدي للفشل الحاد.

أمراض المناعة الذاتية

مثل الذئبة الحمراء التي قد تسبب التهابًا يؤدي لتلف الكلية.

العدوى الشديدة أو تسمم الدم (الإنتان) تسبب هبوطًا مفاجئًا في ضغط الدم وتقلل التروية الدموية للكلى.