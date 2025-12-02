قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد انطلاق التصويت بالخارج| سباق الحسم في الدوائر الملغاة يخضع لضوابط صارمة للفوز بالمقاعد الفردية
طفح الكيل.. استياء إيطالي وكندي من هجوم مستوطنين على قرى الضفة الغربية
الأونروا: الاحتلال يواصل التعنت في إدخال المساعدات لغزة
مفاجأة بشأن الأنفلونزا هذا العام ورسالة لطلاب المدارس.. تفاصيل
ارتفاع حصيلة قتلى الفيضانات وانزلاقات التربة في إندونيسيا لـ631 شخصا
مفاجآت طولان.. تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام الكويت في كأس العرب
لليوم الثاني.. المصريون بالخارج يصوتون بإعادة 20 دائرة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب
ثابت عند 20 قرشا.. شعبة المخابز تحذر من بيع رغيف الخبز المدعم بأكثر من سعره
اليوم.. أولى جلسات محاكمة سفاح الإسماعيلية الصغير في واقعة الصاروخ
اليوم .. منتخب مصر يفتتح مبارياته في كأس العرب بمواجهة الكويت
أزمة الأدوية انتهت ونصدر للخارج.. نقابة الصيادلة تعلن مفاجأة للمصريين
إعلام إسرائيلي: مقتل منفذ عملية الطعن قرب مستوطنة عطيرت بالضفة
تحقيقات وملفات

تحول اليابان من لاعب سلمي إلى قوة هجومية.. سباق تسلح آسيوي ينذر بحرب عالمية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
رنا أشرف

تشهد اليابان اليوم واحدة من أكثر اللحظات حساسية في تاريخها الحديث، مع انتقال سياساتها الدفاعية من مرحلة الانكفاء التاريخي الذي فرضته بعد الحرب العالمية الثانية إلى استراتيجية إعادة تسلح واضحة وواسعة النطاق.

 هذا التحول لا يأتي في فراغ، بل يتزامن مع مشهد إقليمي بالغ التعقيد في المحيط الهادئ، حيث تتقاطع التوترات بين الصين والولايات المتحدة، وتتزايد المخاوف من خطوات عسكرية مفاجئة من كوريا الشمالية، بينما تواصل روسيا توسيع حضورها في شرق آسيا على وقع حربها في أوكرانيا.

في هذا السياق المشحون، أعلنت طوكيو عن خطوة كبرى بشراء 400 صاروخ توماهوك أمريكي الصنع، وهو قرار ينظر إليه كأحد أبرز مظاهر التحول في العقيدة الدفاعية اليابانية التي طالما التزمت بـ”الدفاع الذاتي” وعدم امتلاك أسلحة قادرة على الضرب بعيد المدى. 

ويأتي ذلك بالتوازي مع توسع غير مسبوق في التحالفات العسكرية اليابانية، سواء مع الولايات المتحدة أو عبر شراكات أمنية جديدة مع دول في جنوب شرق آسيا والهند وأستراليا، في محاولة لبناء شبكة ردع واسعة في مواجهة ما تصفه تقارير الدفاع اليابانية بأنه “أخطر بيئة أمنية تواجهها البلاد منذ عقود”.

وتشير وثائق الأمن القومي اليابانية الأخيرة إلى أن الصين تمثل التهديد الأكبر، خاصة مع تصاعد الأنشطة العسكرية الصينية حول جزر سينكاكو المتنازع عليها، إلى جانب القلق من البرنامج الصاروخي لكوريا الشمالية، وتعزيز موسكو لقدراتها البحرية في أقصى الشرق.

خبير سياسي: اليابان لم تعد لاعبًا سلميًا ونهجها العسكري قد يشعل صراعًا عالميًا

قال الخبير السياسي سعيد الزغبي في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد إن “اليابان لم تعد ذلك اللاعب السلمي الذي اعتدناه لعقود، بل تحولت إلى طرف قادر على إشعال صراع عالمي إذا استمرت في نهجها العسكري التصاعدي”.

وأكد الزغبي أن “شراء طوكيو لـ400 صاروخ توماهوك بقيمة تتجاوز 2.3 مليار دولار لا يمكن تفسيره على أنه دفاعي، بل هو تحول واضح نحو استراتيجية الضربة الأولى، بتشجيع أمريكي يرى في بحر الصين الجنوبي بيرل هاربر جديدة”.

وأضاف أن “تقرير دفاع اليابان 2025 الذي يصنف الصين وروسيا وكوريا الشمالية كـ«أكبر تهديد منذ الحرب العالمية الثانية» يعكس عقلية هجومية أكثر مما يعكس رداً على تحرشات صينية بجزر سينكاكو”.

وأشار الزغبي إلى أن “ارتفاع ميزانية الدفاع اليابانية إلى 9.9 تريليون ين بحلول 2027 هو جزء من مخطط أمريكي لتحويل اليابان إلى الرمح الآسيوي في الحرب الباردة الجديدة، وليس مجرد تحديث عسكري تقليدي”.

وشدد على أن “اليابان اليوم تبيع للعالم صورة السلام بينما تبني على الأرض «حاملة طائرات غير غارقة» في أوكيناوا، وتجري تدريبات مكثفة مع واشنطن ولندن وكانبرا، في إطار تحويلها إلى العمود الفقري لتحالف AUKUS الموسع”.

واعتبر الزغبي أن “السيناريو الأخطر يتمثل في هجوم صيني محتمل على تايوان، يجر اليابان للرد بصواريخ Type-12، ما سيدفع واشنطن للتدخل ويستدعي روسيا شريكة بكين، وهنا قد نجد أنفسنا أمام شرارة حرب كونية تشمل خمس قوى نووية”.

وحذر قائلاً: “اليابان قد تصبح أوكرانيا الشرق الأقصى في 2025 إذا انشغلت الولايات المتحدة بجبهات أخرى مثل إيران أو أوكرانيا”.

وأوضح أن “اليابان ليست الجاني الخالص، بل الضحية المفترسة، فهي خائفة من تمدد الصين في بحر الصين الجنوبي، لكنها في الوقت نفسه تنزلق إلى تحالفات قد تجرها إلى حرب ليست حربها، خصوصاً مع تطبيعها المتزايد مع إسرائيل”.

وأردف الزغبي أن “التحركات اليابانية قد تمنع هجوماً صينياً قريب المدى، لكنها في الوقت نفسه تزرع بذور صراع طويل الأمد يزداد خطراً مع تحالف موسكو  بيونج يانج”.

واختتم الخبير تصريحه قائلاً: “اليابان لن تشعل الحرب العالمية الثالثة وحدها، لكنها ستكون بوابتها إذا فشل الحوار، والمطلوب الآن ليس مزيداً من الردع، بل دبلوماسية جريئة تمنع «بيرل هاربر 2.0» قبل أن تقع الكارثة”.


 

