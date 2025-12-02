النفط يرتفع وسط مخاوف بشأن الإمدادات بعد الهجوم على محطة في البحر الأسود

ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي 77 سنتا أو 1.32% لتبلغ عند التسوية 59.32 دولار للبرميل، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 79 سنتا أو 1.27% لتبلغ عند التسوية 63.17 دولار.

وكانت أوبك وحلفاؤها قد اتفقوا في نوفمبر/ تشرين الثاني على تعليق زيادات الإنتاج، في خطوة تهدف إلى الحدّ من تخمة المعروض واستعادة التوازن في السوق.

وأكدت المنظمة، عقب اجتماعها أمس الأحد، «أهمية اتباع نهج حذر والإبقاء على كامل المرونة لمواصلة تعليق أو التراجع عن أي تعديلات طوعية إضافية للإنتاج عند الحاجة».

وقال فيفيك دار، المحلل في بنك الكومنولث الأسترالي، إن نتائج الاجتماع جاءت «متوقعة على نطاق واسع» في ضوء القرار السابق، مضيفاً في مذكرة للعملاء أن «مخاوف السوق من وفرة المعروض العالمي لعبت دوراً أساسياً في موقف أوبك+»، بحسب رويترز.

النفط الفنزويلي

كما زادت حالة عدم اليقين بعد تحرّك الرئيس الأميركي دونالد ترامب نحو إغلاق المجال الجوي الفنزويلي، في خطوة قد تؤثر في صادرات أحد أبرز المنتجين في أميركا الجنوبية.

وكتب محللو «آي إن جي» في مذكرة للعملاء أن «المخاطر المتصاعدة على إمدادات النفط الفنزويلي تأتي بعد إعلان الرئيس ترامب درس خيار إغلاق المجال الجوي فوق البلاد».

وفي أوروبا، بدّدت حالة الغموض المتزايدة بشأن اتفاق السلام بين روسيا وأوكرانيا التفاؤل الذي ساد خلال الأسبوعين الماضيين، بعدما بدا الاتفاق وشيكاً، وهو ما كان قد عزّز التوقعات بعودة تدفقات أكبر من النفط الروسي الخاضع للعقوبات إلى السوق العالمية.