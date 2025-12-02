وزير الخارجية الألماني: العلاقات مع مصر ممتازة.. ونتطلع لتكثيف التعاون الاقتصادي

أكد وزير الخارجية الألماني، أن العلاقات المصرية الألمانية ممتازة، وأننا نعمل على اغتنام الفرصة، وتكثيف التعاون الاقتصادي.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع بدر عبد العاطي وزير الخارجية ، أن حجم الاستثمارات الألمانية في مصر يمكن زيادتها، وأن هناك زيادة في عدد السياح الألمان لـ مصر والعكس

وأوضح أن مصر بوابة لـ ألمانيا لـ افريقيا، والقارة الأفريقية لها أهمية كبيرة في المستقبل، وأن تطورها سيكون له تأثير إيجابي على ألمانيا، وأنه في حالة حدوث مشكلات سيكون له تأثير على بلاده.

وشارك وزير الخارجية في جلسة حوارية بمؤسسة Korber Stiftung بحضور عدد من رؤساء وممثلى مراكز الأبحاث الألمانية.

وأكد وزير الخارجية رفض الإجراءات الأحادية المخالفة لقواعد القانون الدولي بشأن الأمن المائي والتطورات في حوض النيل.

وشدد وزير الخارجية على أن مصر ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية أمنها المائي وفقا للقانون الدولي

كما أكد وزير الخارجية على ضرورة تضافر الجهود الدولية لتثبيت اتفاق وقف النار في غزة.

وأوضح وزير الخارجية ضرورة وأهمية المضي قدما في تنفيذ قرار مجلس الأمن بشأن غزة ونشر قوة الاستقرار الدولية في قطاع غزة في إطار حفظ السلام، جاء ذلك خلال خبرا عاجلا اذاعته قناة إكسترا نيوز.