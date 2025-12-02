وزير الخارجية: ألمانيا ستلعب دورًا رئيسيًا في إعادة إعمار غزة

أوضح وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي أن ألمانيا ملتزمة بلعب دور محوري في إعادة إعمار غزة، مؤكدًا الاتفاق على البدء في وضع جدول زمني لعقد مؤتمر دولي خاص بالإعمار.

الدور الأمريكي جزء لا يتجزأ من أي خطة سلام في المنطقة

أكد عبد العاطي أن الولايات المتحدة لها دور هام وأساسي في أي جهود سلام، مشيرًا إلى استمرار التنسيق مع واشنطن لتحقيق تقدم في ملف تهدئة غزة.

مؤتمر صحفي في برلين لبحث المستجدات الإقليمية

وجاءت التصريحات خلال مؤتمر صحفي مشترك بين الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، وذلك خلال زيارة الأخير الحالية إلى برلين، حيث ناقش الجانبان التطورات الإقليمية وسبل تعزيز التعاون الثنائي.

وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات لغزة

وشدد وزير الخارجية الألماني على ضرورة التزام إسرائيل بوقف إطلاق النار، مؤكدًا أهمية إدخال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل إلى قطاع غزة، في ظل الأوضاع المتدهورة التي يشهدها القطاع.